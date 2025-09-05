गणेश विसर्जन के लिए सुबह 7:36 बजे से शुभ मुहूर्त, नोट कर लें संपूर्ण पूजा विधि

Ganesh Visarjan : अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन किया जाता है। गणेश विसर्जन के साथ ही 10 दिनों तक चलने वाले गणेश महोत्सव का भी समापन हो जाएगा। इस दिन घरों और पंडालों में स्थापित गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जन किया जाता है।

Ganesh Visarjan : अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन किया जाता है। गणेश विसर्जन के साथ ही 10 दिनों तक चलने वाले गणेश महोत्सव का भी समापन हो जाएगा। इस दिन घरों और पंडालों में स्थापित गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जन किया जाता है। इस साल अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर को है। गणेश विसर्जन के दिन भगवान गणेश की प्रतिमा का पूरे मान-सम्मान और धूमधाम साथ विसर्जन किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि गणेश जी की प्रतिमा के विसर्जन तक व्रत रखें। गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन नंगे पांव रहकर ही करें। गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन की शुद्ध तालाब या नदी में ही करें। गंदे स्थानों पर प्रतिमा का विसर्जन न करें।

गणेश विसर्जन के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त प्रातः मुहूर्त (शुभ) - 07:36 ए एम से 09:10 ए एम

अपराह्न मुहूर्त (चर, लाभ, अमृत) - 12:19 पी एम से 05:02 पी एम

सायाह्न मुहूर्त (लाभ) - 06:37 पी एम से 08:02 पी एम

रात्रि मुहूर्त (शुभ, अमृत, चर) - 09:28 पी एम से 01:45 ए एम, सितम्बर 07

उषाकाल मुहूर्त (लाभ) - 04:36 ए एम से 06:02 ए एम, सितम्बर 07

गणेश विसर्जन की विधि-