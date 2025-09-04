ganesh visarjan kab hai know date shubh muhurat puja vidhi Ganesh Visarjan : कब किया जाएगा गणपति विसर्जन? जानें शुभ मुहूर्त और संपूर्ण विधि, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
ganesh visarjan kab hai know date shubh muhurat puja vidhi

Ganesh Visarjan : कब किया जाएगा गणपति विसर्जन? जानें शुभ मुहूर्त और संपूर्ण विधि

Ganesh Visarjan : अनंत चतुर्दशी के दिन यानी श्राद्ध पक्ष की शुरुआत से एक दिन पहले गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। हालांकि कुछ भक्तजन अपनी परंपराओं के अनुसार 1, 3, 5 या न दिनों के बाद भी भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन कर देते हैं।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 4 Sep 2025 01:05 PM
Ganesh Visarjan Kab Hai Date Time Shubh Muhurat : गणेश चतुर्थी के पावन दिन भक्तजन घरों में पंडालों में भगवान गणपित की मूर्ति स्थापना करते हैं। इसके बाद रोजाना 10 दिनों तक विधि-विधान से गणपति महाराज की पूजा-अर्चना की जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन यानी श्राद्ध पक्ष की शुरुआत से एक दिन पहले गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। हालांकि कुछ भक्तजन अपनी परंपराओं के अनुसार 1, 3, 5 या न दिनों के बाद भी भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन कर देते हैं। गणेश विसर्जन के दिन भगवान गणेश की प्रतिमा का पूरे मान-सम्मान और धूमधाम साथ विसर्जन किया जाता है।आइए जानते हैं, इस साल कब किया जाएगा भगवान गणेश का विसर्जन....

गणेश विसर्जन की तारीख- इस साल 6 सितंबर 2025 को भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा।

गणेश विसर्जन की विधि- सबसे पहले भगवान गणेश की स्थापित की गई प्रतिमा की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करें। पूजा में नारियल, शमी पत्र और दूबा जरूर इस्तेमाल करें। जब आप भगवान गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाएं तो उससे पहले पूरे घर में या पंडाल में अक्षत बिखेरें। इस बात का ध्यान रखें गणेश जी की प्रतिमा के विसर्जन तक व्रत रखें। गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन नंगे पांव रहकर ही करें। गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन की शुद्ध तालाब या नदी में ही करें। गंदे स्थानों पर प्रतिमा का विसर्जन न करें।

गणेश विसर्जन के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त

प्रातः मुहूर्त (शुभ) - 07:36 ए एम से 09:10 ए एम

अपराह्न मुहूर्त (चर, लाभ, अमृत) - 12:19 पी एम से 05:02 पी एम

सायाह्न मुहूर्त (लाभ) - 06:37 पी एम से 08:02 पी एम

रात्रि मुहूर्त (शुभ, अमृत, चर) - 09:28 पी एम से 01:45 ए एम, सितम्बर 07

उषाकाल मुहूर्त (लाभ) - 04:36 ए एम से 06:02 ए एम, सितम्बर 07

