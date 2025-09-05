Ganesh visarjan 2025 rules in hindi ganesh visarjan ke din kin baato ka dhyan rakhna chahiye Ganesh Visarjan: गणेश विसर्जन करते समय किन 5 बातों का रखना चाहिए ध्यान? जानें मुहूर्त भी, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindi Newsधर्म न्यूज़Ganesh visarjan 2025 rules in hindi ganesh visarjan ke din kin baato ka dhyan rakhna chahiye

Ganesh Visarjan: गणेश विसर्जन करते समय किन 5 बातों का रखना चाहिए ध्यान? जानें मुहूर्त भी

Ganesh Visarjan Niyam: गणेश उत्सव का समापन गणेश विसर्जन से होता है। गणेश विसर्जन के दिन गणपति बप्पा को विदा करते समय कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। जानें गणेश विसर्जन में किन बातों का रखना चाहिए ध्यान।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 07:03 PM
Ganesh Visarjan: गणेश विसर्जन करते समय किन 5 बातों का रखना चाहिए ध्यान? जानें मुहूर्त भी

Ganesh Visarjan Rules: हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है। इस दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है। इस साल गणेश विसर्जन व अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर, शनिवार को है। गणेश विसर्जन के दिन गणपति बप्पा के भक्त उन्हें धूमधाम से विदा करते हैं और अगले साल जल्दी आने की प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि गणेश जी को विदा करते समय कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। जानें गणेश विसर्जन के दिन बातों का रखना चाहिए ध्यान।

गणेश विसर्जन के नियम-

1. भगवान गणेश की विदाई के समय उनकी विधि-विधान से पूजा-अर्चना व आरती की जाती है। इस दिन उनकी पूजन सामग्री जैसे फल, सुपारी, चावल, हल्दी, दूर्वा, कुमकुम व मिठाई आदि अर्पित करके बप्पा को विदाई देनी चाहिए।

2. इस दिन एक नारियल या सुपारी को हल्दी, चावल के साथ लाल कपड़े में लपेटकर शुभ फलों के लिए अपनी तिजोरी में रखना चाहिए।

3. गणेश विसर्जन घर में ही साफ-बर्तन या बाल्टी में पानी भरकर करना चाहिए। बाद में इस पानी को किसी पेड़ पर डाल देना चाहिए।

4. गणपति बप्पा का विसर्जन करने से पहले उनसे परिवार की सुख-समृद्धि व खुशहाली के लिए प्रार्थना करनी चाहिए।

5. गणेश विसर्जन से पहले 3 बार घड़ी की दिशा में परिक्रमा लगानी चाहिए और इसके बाद 'गणपति बप्पा मोरया' या 'अगले बरस तू जल्दी आ' जैसे जयकारे लगाने चाहिए।

गणेश विसर्जन के शुभ मुहूर्त: गणेश विसर्जन के लिए सुबह का सुबह 07 बजकर 36 मिनट से सुबह 09 बजकर 10 मिनट तक रहेगा। दोपहर का मुहूर्त 12 बजकर 12 मिनट से शाम 05 बजकर 02 मिनट तक रहेगा। शाम का मुहूर्त शाम 06 बजकर 37 मिनट से रात 08 बजकर 02 मिनट तक रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Ganesh Chaturthi Anant Chaturdashi
