अनंत चतुर्दशी पर 4 शुभ मुहूर्त में करें गणेश विसर्जन, सुबह 8:30 बजे से प्रातः मुहूर्त शुरू

Ganesh Visarjan 2025 Anant Chaturdashi Time: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन करना सबसे उत्तम माना जाता है। इस साल अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर के दिन है। जानें, अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन मुहूर्त-

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 3 Sep 2025 02:53 PM
अनंत चतुर्दशी पर 4 शुभ मुहूर्त में करें गणेश विसर्जन, सुबह 8:30 बजे से प्रातः मुहूर्त शुरू

Ganesh Visarjan 2025 Anant Chaturdashi Time: हर साल बड़े ही धूम-धाम के साथ चतुर्थी तिथि पर बप्पा का आगमन होता है। इसी उत्साह व उल्लास के साथ गणेश जी की विदाई भी की जाती है। इस कामना के साथ की अगले बरस बप्पा फिर से दर्शन दें व कृपा बनाए रखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन करना सबसे उत्तम माना जाता है। इस साल अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर के दिन है। भाद्रपद माह में गणेश उत्सव दस दिनों तक मनाया जाता है, जिसका अंत अनंत चतुर्दशी के दिन होता है। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त और विधि-

कब है अनंत चतुर्थी?

चतुर्दशी तिथि प्रारम्भ - सितम्बर 06, 2025 को 05:42 ए एम बजे

चतुर्दशी तिथि समाप्त - सितम्बर 07, 2025 को 04:11 ए एम बजे

अनंत चतुर्दशी पर 4 शुभ मुहूर्त में करें गणेश विसर्जन, सुबह 8:30 बजे से प्रातः मुहूर्त शुरू

प्रातः मुहूर्त (शुभ) - 08:30 ए एम से 10:01 ए एम

अपराह्न मुहूर्त (चर, लाभ, अमृत) - 01:03 पी एम से 05:36 पी एम

सायाह्न मुहूर्त (लाभ) - 07:07 पी एम से 08:36 पी एम

रात्रि मुहूर्त (शुभ, अमृत, चर) - 10:05 पी एम से 02:32 ए एम, सितम्बर 07

गणेश विसर्जन विधि

1- सुबह जल्दी उठकर नहाएं और साफ वस्त्र धारण करें।

2- पूजा घर की साफ-सफाई करें

3- बप्पा का जलाभिषेक करें

4- प्रभु को पीला चंदन लगाएं

5- पुष्प, अक्षत, दूर्वा और फल चढ़ाएं

6- धूप और घी के दीपक से आरती करें

7- गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं

8- अंत में क्षमा प्रार्थना करें

इसके बाद शुभ मुहूर्त में गाजे बाजे के साथ बप्पा का विसर्जन करें।

