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Ganeshi Ji Upay: काम में आ रही रुकावट और बाधा दूर करेंगे ये 4 उपाय, गणेश जी के आशीर्वाद से मिलेगी सफलता

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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गणेश जी के ये 4 शक्तिशाली उपाय काम में आ रही रुकावट, बाधा और विघ्नों को दूर करते हैं। मोदक, दूर्वा, सिंदूर और गणेश मंत्र जाप से भगवान गणेश प्रसन्न होकर सफलता, करियर और व्यापार में उन्नति देते हैं। जानें आसान उपाय।

Ganeshi Ji Upay: काम में आ रही रुकावट और बाधा दूर करेंगे ये 4 उपाय, गणेश जी के आशीर्वाद से मिलेगी सफलता

हिंदू धर्म में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी की पूजा से ही होती है। मान्यता है कि सच्चे मन से उनकी आराधना करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं, रुके हुए काम बनने लगते हैं और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। अगर आपको बार-बार कामों में रुकावट आ रही है, व्यापार में हानि हो रही है या मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो गणेश जी के कुछ सरल और प्रभावी उपाय अपनाकर आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं।

गणेश पूजन का महत्व

भगवान गणेश बुद्धि, विद्या और सफलता के देवता हैं। उनकी पूजा से ना सिर्फ विघ्न दूर होते हैं, बल्कि व्यक्ति के आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। वास्तु और ज्योतिष दोनों में गणेश जी की पूजा को सबसे पहले करने की सलाह दी जाती है। रोजाना या विशेष दिनों में गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं।

मोदक का भोग लगाएं

भगवान गणेश को मोदक सबसे प्रिय है। खासकर बुधवार के दिन उन्हें मोदक का भोग लगाने से वे बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। मोदक अर्पित करते समय मन में अपनी मनोकामना बोलें। इस उपाय से करियर, शिक्षा और व्यापार में सफलता मिलती है। कई लोग देखते हैं कि मोदक चढ़ाने के बाद लंबे समय से अटके काम अचानक बनने लगते हैं।

दूर्वा घास चढ़ाने का उपाय

दूर्वा घास गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। पूजा में 21 या 108 दूर्वा अर्पित करें। इसे चढ़ाते समय अपनी समस्या या बाधा का नाम लेकर गणेश जी से प्रार्थना करें। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जिनके काम बार-बार रुक जाते हैं। दूर्वा चढ़ाने से विघ्नहर्ता गणेश सभी बाधाओं को दूर कर देते हैं।

लाल सिंदूर अर्पित करें

गणेश जी को लाल सिंदूर चढ़ाना शुभ फल देता है। पूजा के दौरान लाल सिंदूर से गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर पर तिलक लगाएं। इससे घर में सुख-समृद्धि आती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यह उपाय विशेष रूप से व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए अच्छा माना जाता है।

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गणेश मंत्र जाप से दूर होंगी सभी बाधाएं

मंत्र जाप गणेश जी को प्रसन्न करने का सबसे प्रभावी तरीका है।

1. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ ।

निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॥

2. ॐ गं गणपतये नमः - इस मंत्र का रोजाना 108 बार जाप करें।

3. ॐ ग्लौम गौरी पुत्र वक्रतुंड गणपति गुरु गणेश

ग्लौम गणपति ऋद्धि पति मेरे दूर करो क्लेश ॥

सुबह या शाम को किसी शांत स्थान पर बैठकर इन मंत्रों का नियमित जाप करें। खासकर किसी नए कार्य को शुरू करने से पहले 11 दिन तक जाप करने से रुकावटें स्वतः दूर हो जाती हैं।

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इन उपायों को अपनाने का सही तरीका

इन उपायों को करते समय पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। पूजा स्थल साफ रखें, सात्विक भोजन करें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। गणेश चतुर्थी या संकष्टी चतुर्थी पर विशेष पूजा करना और अधिक फलदायी होता है।

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ये सरल उपाय अगर नियमित और सच्चे मन से किए जाएं तो गणेश जी की कृपा जरूर प्राप्त होती है। रुके हुए काम बनने लगते हैं, नए अवसर आते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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