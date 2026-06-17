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गणेश जी को 21 दूर्वा चढ़ाने का रहस्य जानते हैं आप? कल प्रद्युम्न चतुर्थी 2026 पर करें ये उपाय

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Pradyumna Chaturthi 2026 Time and upay : कभी न कभी आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि दूर्वा से गणेश भगवान का आखिर कनेक्शन क्या है? आइए जानते हैं क्यों भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाई जाती है साथ ही प्रद्युम्न चतुर्थी पर पूजा के मुहूर्त-

गणेश जी को 21 दूर्वा चढ़ाने का रहस्य जानते हैं आप? कल प्रद्युम्न चतुर्थी 2026 पर करें ये उपाय

Ganesh ji ko 21 durva kyo chadhate hai, Pradyumna Chaturthi 2026: इस साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि गुरुवार के दिन पड़ रही है। इस चतुर्थी तिथि को प्रद्युम्न चतुर्थी के नाम से जाना जाएगा। इस दिन गणपति बप्पा के प्रद्युम्न रूप की पूजा करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार, भगवान गणेश को चतुर्थी तिथि प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि गणेश भगवान की पूजा बिना दूर्वा के अधूरी मानी जाती है। वहीं, गणेश जी को 21 की संख्या में ही दूर्वा चढ़ाई जाती है। ऐसे में कभी न कभी आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि दूर्वा से गणेश भगवान का आखिर कनेक्शन क्या है? आइए जानते हैं क्यों भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाई जाती है साथ ही प्रद्युम्न चतुर्थी पर पूजा करने के मुहूर्त-

कल है प्रद्युम्न चतुर्थी 2026

हिन्दू पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 17 जून की रात 09:38 से शुरू होकर 18 जून की शाम 06:58 मिनट तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि में 18 जून 2026 को प्रद्युम्न चतुर्थी व्रत, पूजन और दान किया जाएगा।

प्रद्युम्न चतुर्थी पूजा कब करें?

  • इस दिन मध्याह्न मुहूर्त: सुबह में 10:45 मिनट से दोपहर में 01:30 मिनट तक रहेगा।
  • इस दिन गुरु पुष्य योग: सुबह में 05:13 मिनट से सुबह में 11:32 मिनट तक रहेगा।
  • सर्वार्थ सिद्धि योग: सुबह में 05:13 मिनट से सुबह में 11:32 मिनट तक रहेगा।
  • अमृत सिद्धि योग: सुबह में 05:13 मिनट से सुबह में 11:32 मिनट तक रहेगा।
  • रवि योग: सुबह में 05:13 मिनट से सुबह में 11:32 मिनट तक रहेगा।

गणेश जी को 21 दूर्वा चढ़ाने का रहस्य जानते हैं आप? कल प्रद्युम्न चतुर्थी 2026 पर करें ये उपाय

गणेश पुराण की कथा के अनुसार, अनलासुर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था, जिसने अपने बल और अहंकार के आवेग में आकर खूब उत्पात मचा रखा था। अनलासुर के कारण ऋषि-मुनि, देवी-देवता और आम लोग भी बहुत परेशान थे। राक्षस ने इतना आतंक मचा रखा था, कि वह लोगों को जींदा निगल जाता था। दानव से परेशान होकर सभी ऋषि-मुनि और देवी देवताओं ने शिव जी से मदद की गुहार लगाई। शिव जी ने भगवान गणेश की शरण में जाने को कहा। फिर सभी ने गणेश भगवान की आराधना की। देवताओं की उपासना से प्रसन्न होकर गणेश भगवान ने अनलासुर से वध किया और अंत में उसे निगल लिया। अनलासुर को निगलने के बाद गणेश जी के पेट में असहनीय जलन होने लगी। ऐसे में ऋषियों ने गणेश भगवान को 21 दूर्वा खाने की सलाह दी। दूर्वा से गणेश जी के पेट की जलन शांत हो गई और वे प्रसन्न हुए। तभी से भगवान गणेश को 21 दूर्वा चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गयी।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियां धार्मिक मान्यता, शास्त्रीय मत व हिंदू पंचांग पर आधारित हैं। हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सटीक हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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