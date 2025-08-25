Ganesh Chaurthi Ganesh gayatri mantra and Stuti powerful 5 mantra Ganesh Chaurthi: गणेश चतुर्थी पर पढ़ें गणेश जी के ये पॉवरफुल मंत्र, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Ganesh Chaurthi Ganesh gayatri mantra and Stuti powerful 5 mantra

Ganesh Chaurthi: गणेश चतुर्थी पर पढ़ें गणेश जी के ये पॉवरफुल मंत्र

Ganesh Chaurthi:भगवान गणेश की चतुर्थी इस साल 27 अगस्त को मनाई जा रही है। इस दिन भगवान गणेश की घर में स्थापना की जाती है। अगर आप भी गणेश चतुर्थी पर पूजन कर रहे हैं, तो इन मंत्रों को बोलें। ये मंत्र गणपति के बहुत शक्तिशाली मंत्र हैं। आप भी जानें इन मंत्रों को

Anuradha Pandey Mon, 25 Aug 2025 02:13 PM
Ganesh Chaurthi: गणेश चतुर्थी पर पढ़ें गणेश जी के ये पॉवरफुल मंत्र

भगवान गणेश की चतुर्थी इस साल 27 अगस्त को मनाई जा रही है। इस दिन भगवान गणेश की घर में स्थापना की जाती है। अगर आप भी गणेश चतुर्थी पर पूजन कर रहे हैं, तो इन मंत्रों को रोज बोलें। इन मंत्रों में गणपति के अलग-अलग रूपों से अलग-अलग मनोकामना के लिए प्रार्थना की गई है। ये मंत्र गणपति के बहुत शक्तिशाली मंत्र हैं। आप भी जानें इन मंत्रों को

1, एकदंताय विद्‍महे। वक्रतुण्डाय धीमहि। तन्नो दंती प्रचोदयात।।

अर्थ - एक दंत वाले, वक्रतुण्ड यानी घुमावदार सूंड वाले हम आपका ध्यान करते हैं। वह दन्ती (गजानन) हमें प्रेरणा प्रदान करें। यह गणेश गायत्री मंत्र है, जो गणेश जी को समर्पित है। इस मंत्र को बोलने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।

2- वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।

निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥

घुमावदार सूंड वाले जिनका विशालकाय शरीर है और जो करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के समान दिखते हैं। मेरे प्रभु, हमेशा मेरे सारे काम बिना किसी विघ्न के पूरे करने की कृपा करें। यह भगवान गणेश जी की स्तुति है, इसको किसी भी कार्य के शुरू करने पर बोला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर भगवान गणेश को कार्य के शुरू में पूजा जाता है, तो वह कार्य बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाता है।

3.- विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धितायं।

नागाननाथ श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते॥

विघ्नों को दूर करने वाले, खुश होने पर वरदान देनेवाले, जो देवों के बहुत प्रिय हैं, लम्बोदर, कई कलाओं से परिपूर्ण हैं। जगत की भलाई करते हैं, जिनका मुख गज के समान है, वेवेद और यज्ञ से विभूषित हैं, ऐसे पार्वतीपुत्र को नमस्कार है। आपको नमस्कार है ।

4. अमेयाय च हेरम्ब परशुधारकाय ते ।

मूषक वाहनायैव विश्वेशाय नमो नमः ॥

हे हेरम्ब ! जो हेरम्ब जिन्हें मापने के लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, आपकी सवारी मूषक है, आप परशु धारण करने वाले हैं, ऐसे विश्वेश्वर को बार-बार नमस्कार है।

5.एकदन्ताय शुद्घाय सुमुखाय नमो नमः ।

प्रपन्न जनपालाय प्रणतार्ति विनाशिने ॥

जो गणपति एक दंत वाले हैं, जो सुंदर मुख वाले हैं। जो अपनी शरण में आए लोगों की रक्षा करते हैं, जो प्रणतजनों की पीड़ा का नाश करते हैं, उन शुद्धस्वरूप गणपति को बार-बार नमस्कार है । इस मंत्र का जाप करके आप गणपति से अपनी परेशानी को हरने की प्रार्थना कर सकते हैं।

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता है)

