कल गणेश चतुर्थी पर सुबह 11:05 बजे से शुरू होगा पूजा का मध्याह्न मुहूर्त, जानें गणेश स्थापना की सरल विधि

Ganesh chaturthi muhurat 2025: भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए गणेश चतुर्थी का दिन अत्यंत शुभ व खास माना गया है। भगवान गणेश के पूजन के लिए मध्याह्न मुहूर्त उपयुक्त माना गया है। जानें गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा का मध्याह्न मुहूर्त।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 09:03 AM
Ganesh chaturthi puja muhurat 27 August 2025: भगवान गणेश के जन्मदिन के उत्सव को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। 10 दिनों तक मनाया जाने वाला गणेश उत्सव गणेश चतुर्थी से प्रारंभ होकर अनंत चतुर्दशी के दिन समाप्त होता है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है। मान्यता है कि भगवान गणेश का जन्म मध्याह्न काल के दौरान हुआ था, इसलिए गणेश पूजन के लिए मध्याह्न के समय को सबसे उत्तम माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार, मध्याह्न काल अंग्रेजी समय के अनुसार दोपहर के समान होता है। जानें गणेश चतुर्थी पर गणेश पूजन का मध्याह्न मुहूर्त।

कितने बजे तक रहेगी गणेश चतुर्थी: हिंदू पंचांग के अनुसार, चतुर्थी तिथि 26 अगस्त को दोपहर 01 बजकर 54 मिनट पर प्रारंभ होगी और 27 अगस्त को दोपहर 03 बजकर 44 मिनट पर समाप्त होगी।

गणेश पूजन का मध्याह्न मुहूर्त: गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा का मध्याह्न मुहूर्त सुबह 11 बजकर 05 मिनट से दोपहर 01 बजकर 40 मिनट तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 02 घंटे 34 मिनट की है।

गणेश स्थापना की सरल विधि- गणेश स्थापना के लिए सबसे पहले पूजा स्थल को गंगाजल छिड़ककर स्वच्छ करें। शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। पूजा अब भगवान गणेश का ध्यान लगाएं। भगवान गणेश की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। अब उन्हें नए वस्त्र व आभूषण पहनाएं। प्रारंभ करने से पहले हाथ में जल, फूल व अक्षत लेकर पूजा का संकल्प लें। भगवान गणेश की विधिवत पूजा करें। पूजा के दौरान विघ्नहर्ता को दूर्वा घास व लाल फूल आदि अर्पित करें। अब भगवान गणेश को मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। अब अंत में भगवान गणेश की आरती उतारें।

