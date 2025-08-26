गणेश चतुर्थी पर चंद्रदर्शन करने से लगता है कलंक, पढ़ें गणपति की स्थापना कैसे करें

इस साल गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को मनाई जा रही है। इस दिन चंद्रमा कन्या राशि में है। बुधवार का दिन है, जो गणेश जी को समर्पित है, इसके अलावा चित्रा नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्धि, रवि,शुभ योग में गणपति की स्थापना की जाएगी। यहां पढ़ें कैसे करें गणपति की स्थापना और चंद्र दर्शन से क्यों बचें

भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को मध्याह्न समय विघ्न विनायक भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। इस कारण भाद्रपद शुक्ल पक्ष में गणेश चतुर्थी मध्याह्न के समय मनाई जाती है। गणेश जी को किसी भी शुभ कार्य के सबसे पहले आमंत्रित किया जाता है, जिससे वो कार्य बिना किसी बाधा के पूरा हो। इस साल गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को मनाई जा रही है। इस दिन चंद्रमा कन्या राशि में है। बुधवार का दिन है, जो गणेश जी को समर्पित है, इसके अलावा चित्रा नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्धि, रवि,शुभ योग में गणपति की स्थापना की जाएगी। यहां पढ़ें कैसे करें गणपति की स्थापना और चंद्र दर्शन से क्यों बचें।

कैसे करें गणपति की स्थापना गणपति की स्थापना करने से पहले दरवाजे पर हल्दी और कुमकुम से स्वास्तिक लगाएं। दो घी के दिए दरवाजे के दोनों लगाएं, इसके बाद ही उन्हें प्रवेश कराएं। दुर्वा को गणेश जी के 7, 11, 5 के नंबर में चढ़ाएं। घर में सीधे हाथ के सूंड वाले गणेश जी की बैछी हुई मूर्ति लाएं। घर में ऐसे ही गणेशजी विराजमान करना चाहिए। अगर दुकान में गणेशजी को विराजमान कर रहे हैं, तो उल्टे हाथ की सूंड़ वाले गणेश जी लाएं। पूजा स्थल को गंगाजल या स्वच्छ जल से पवित्र करें। इसके बाद पूजन में विशेष सिंदूर, मगज के लड्डू,लाल पुष्प, रक्त चंदन, शमी पत्र रखना चाहिए। गणेश अथर्व शीर्ष, संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए।दीपक जलाकर मंत्र का 11, 21 या 108 बार जाप करें।

क्यों नहीं देखना चाहिए गणेश चतुर्थी का चंद्रमा इस दिन के चंद्रमा को कलंक देने वाला चंद्रमा मानते हैं, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप देखते हैं, तो आपको अपयश मिलता है, आपकी बदनामी हो सकती है। इसके दोषों से बचने के लिए गणेश जी के लिए दान करना चाहिए। दरअसल मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि चंद्रमा ने एक दिन गणेश भगवान का उपहास किया, जिससे क्रोधित होकर गणेश जी ने चंद्रमा को कलंकित होने और जो उनके दर्शन करेगा, उसके कलंक लगेगा, ऐसा श्राप दिया। जब चंद्रमा ने अपनी भूल स्वीकारी और क्षमा मांगी तो गणेश जी ने कहा कि भाद्रपद शुक्ल की चौथ को जो चंद्र दर्शन करेगा,उसे कलंक लगेगा, इसलिए इस दिन चंद्र दर्शन से बचना चाहिए। अगर आपने गलती से गणेश चौथ का चंद्रमा देख लिया है , तो झूठे कलंक के दोष से बचने के लिए चतुर्थी के दिन लिए शिव पूजा, मंत्र जप, मंत्र धारण करना, सफेद चीजों का दान करना चाहिए।