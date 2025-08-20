Ganesh Chaturthi Kab Hai : गणेश चतुर्थी कब है? नोट कर लें डेट, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और उपाय

हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को बड़े ही धूम-धाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन लोग घरों में गणपति की प्रतिमा की स्थापना करते हैं।

Ganesh Chaturthi 2025 Date Time : हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को बड़े ही धूम-धाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन लोग घरों में गणपति की प्रतिमा की स्थापना करते हैं। लोग 10 दिन के लिए घर में गणपति को विराजमान करते हैं। अनंत चतुर्दशी के लिए गणपति को विदाई देकर उनकी प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। इसी दिन से 10 दिनों तक चलने वाले गणेश महोत्सव की शुरुआत भी हो जाती है। आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी डेट, पूजा- विधि, शुभ मुहूर्त, सामग्री की लिस्ट और मंत्र...

गणेश चतुर्थी- 27 अगस्त 2025, बधवार

मुहूर्त- चतुर्थी तिथि प्रारम्भ - अगस्त 26, 2025 को 01:54 पी एम बजे

चतुर्थी तिथि समाप्त - अगस्त 27, 2025 को 03:44 पी एम बजे

मध्याह्न गणेश पूजा मुहूर्त - 11:05 ए एम से 01:40 पी एम

अवधि - 02 घण्टे 34 मिनट्स

पूजा-विधि इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। घर में गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करें। गणपित भगवान का गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान गणेश को सिंदूर लगाएं। भगवान गणेश को पुष्प अर्पित करें। भगवान गणेश को दूर्वा घास भी अर्पित करें। इसके बाद गणेश जी की आरती करें और गणेश जी को भोग भी लगाएं।

पूजा सामग्री लिस्ट भगवान गणेश की प्रतिमा, लाल कपड़ा, दूर्वा, जनेऊ, कलश, नारियल, पंचामृत, पंचमेवा, गंगाजल, रोली, मौली लाल

मंत्र- ऊं गं गणपतये नम: मंत्र का जाप करें।

भोग- मोदक और लड्डू।

उपाय- भगवान गणेश की पूजा में घी का इस्तेमाल करें