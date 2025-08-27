Ganesh chaturthi Bhadra starts from 5.57 AM know lord ganesha puja timing 27 August 2025 गणेश चतुर्थी आज: सुबह 05:57 बजे से भद्रा शुरू, जानें कब होगी समाप्त व क्या रहेगा गणेश पूजन का मुहूर्त, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Ganesh chaturthi puja timing 2025: गणेश जन्मोत्सव का पर्व भादो माह की चतुर्थी तिथि से प्रारंभ होकर अनंत चतुर्दशी तक चलता है। चतुर्थी तिथि के दिन लोग घरों में बप्पा को भक्ति भाव से लाते हैं और उनकी स्थापना करके पूजा करते हैं। जानें गणेश चतुर्थी पर गणेश पूजन का मुहूर्त।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 06:43 AM
Today ganesh chaturthi puja muhurat 2025: गणेश चतुर्थी आज यानी 27 अगस्त, बुधवार को है। इस बार गणेश चतुर्थी पर चित्रा नक्षत्र, बुधवार, सर्वार्थ सिद्धि व रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है। गणेश चतुर्थी के दिन लोग गणपति बप्पा की मूर्ति या प्रतिमा को शुभ मुहूर्त में घर लाते हैं और स्थापित करके विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते हैं। गणेश चतुर्थी पर जहां एक ओर कई शुभ संयोग दिन की महत्ता बढ़ा रहे हैं, वहीं भद्राकाल पूजन में व्यवधान बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में भद्रा को शुभ नहीं माना गया है। मान्यता है कि भद्रा के दौरान किए गए कार्य शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। गणेश चतुर्थी पर भद्राकाल सुबह 05 बजकर 57 मिनट से प्रारंभ हो चुका है। जानें भद्रा का समापन कब होगा और गणेश स्थापना व पूजन के उत्तम मुहूर्त।

गणेश चतुर्थी पर भद्रा का समापन कब होगा: गणेश चतुर्थी के दिन भद्रा सुबह 05 बजकर 57 मिनट से दोपहर 03 बजकर 44 मिनट तक रहेगी। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, भद्राकाल में पूजा-पाठ व शुभ कार्यों की मनाही है।

गणेश चतुर्थी पर गणेश स्थापना व पूजन का उत्तम मुहूर्त: गणेश चतुर्थी पर गणेश पूजन व स्थापना के लिए पहला शुभ मुहूर्त सुबह 11 बजकर 05 मिनट से दोपहर 01 बजकर 40 मिनट तक रहेगा। पूजन की यह अवधि 02 घंटे 34 मिनट की रहने वाली है। इस दौरान गणेश पूजन का मध्याह्न मुहूर्त रहेगा। हिंदू धर्म में भगवान गणेश की पूजा के लिए मध्याह्न मुहूर्त अत्यंत शुभ माना गया है। इसके अलावा दूसरा मुहूर्त दोपहर 02 बजकर 31 मिनट से दोपहर 03 बजकर 22 मिनट तक रहेगा। इस अवधि में विजय मुहूर्त का संयोग बन रहा है। मान्यता है कि विजय मुहूर्त में किए गए कार्यों में सफलता प्राप्त होती है।

गणेश चतुर्थी पर पूजन के अन्य मुहूर्त: आज भगवान गणेश की पूजा व स्थापना के लिए सर्वार्थ सिद्धि व रवि योग सुबह 05 बजकर 57 मिनट से सुबह 06 बजकर 04 मिनट तक रहेगा। शाम के समय उत्तम मुहूर्त शाम 06 बजकर 48 मिनट से शाम 07 बजकर 10 मिनट तक रहेगा। इस अवधि में गोधूलि बेला रहेगी।

