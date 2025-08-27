गणेश चतुर्थी की बप्पा की भक्ति से भरे इन 5 चुनिंदा मैसेज से भेजें बधाई, कहें- 'गणपति बप्पा मोरया'

Happy Ganesh Chaturthi Wishes and SMS 2025: गणेश चतुर्थी का दिन भगवान गणेश का आशीष पाने के लिए उत्तम माना गया है। इस दिन लोग गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते हैं और इस खास दिन की अपनों को बधाई भी देते हैं। आप भी यहां से भेजें अपनों को गणेश चतुर्थी शुभकामना संदेश।

Happy Ganesh chaturthi 2025 Wishes and SMS: गणेश चतुर्थी आज 27 अगस्त, बुधवार को है। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को धूमधाम से गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार, इस दिन ही भगवान गणेश का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी के दिन लोग भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते हैं। मान्यता है कि इस भक्तिभाव से गणेश पूजन करने से व्यक्ति को सुख-समृद्धि के साथ मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा के भक्त उनकी पूजा-अर्चना करने के साथ ही अपनों को इस खास दिन की बधाई भी देते हैं। आप भी इन खास मैसेज से अपनों को भेज सकते हैं गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं।

1. पग में आपके फूल खिले

हर खुशी आपको जीवन में मिले

कभी न हो दुखों से सामना

यही गणेश चतुर्थी की शुभकामना

हैप्पी गणेश चतुर्थी 2025

2. नए काम की शुरुआत हो अच्छी

हर मनोकामना हो सच्ची

गणेश जी का मन में वास रहे

इस गणेश चतुर्थी आप अपनों के पास रहें

हैप्पी गणेश चतुर्थी 2025

3. सुख करता जय मोरया

दुख हरता जय मोरया

कृपा सिंधु जय मोरया

बुद्धि विधाता जय मोरया

गणपति बप्पा मोरया

मंगल मूर्ति मोरया

गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं 2025

4. पार्वती माता के लाडले

भगवान शिव के प्यारे

लड्डू जिनका भोग

मषक है सवारी

वो हैं हमारे गणपति देवा

गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं 2025

5. भगवान गणेश का रूप है निराला

चेहरा भी कितना भोला भाला

जिसे भी आती है मुसीबत

उसे इन्हीं ने तो है संभाला