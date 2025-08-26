गणेश चतुर्थी पूजा कब करें, जानें मुंबई, दिल्ली, नोएडा, जयपुर समेत 12 शहरों का गणेश स्थापना मुहूर्त

Ganesh Chaturthi 2025 Timing Pooja Ganesh Sthapna Muhurat: गणेश चतुर्थी तिथि पर शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखकर विधिपूर्वक पूजन की परम्परा निभानी चाहिए। जानिए गणेश चतुर्थी पर पूजा और मूर्ति स्थापना के लिए आपके शहर का शुभ समय क्या रहेगा-

Ganesh Chaturthi 2025 Timing Pooja: विनायक चतुर्थी और गणेश चौथ के नाम से भी गणेश चतुर्थी को जाना जाता है। इस साल गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को मनेगी। गणेश जी ज्ञान और दुख व मुसीबतों को दूर करने वाले देवता माने जाते हैं। किसी भी पूजा या शुभ कार्य शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी तिथि पर शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखकर विधिपूर्वक पूजन की परम्परा निभानी चाहिए, जो अधिक लाभदायक होती है। शहर के अनुसार, शुभ मुहूर्त में थोड़ा अंतर आ सकता है। इसलिए आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी पर पूजा और स्थापना के लिए शुभ समय-

गणेश चतुर्थी पूजा कब करें? पंचांग के अनुसार, गणेश चतुर्थी पर पूजन व स्थापना का उत्तम मुहूर्त मध्याह्न गणेश पूजा मुहूर्त- 11:05 ए एम से 01:40 पी एम तक रहेगा।

जानें मुंबई, दिल्ली, नोएडा, जयपुर समेत 12 शहरों का गणेश स्थापना मुहूर्त 11:05 ए एम से 01:40 पी एम - नई दिल्ली

11:24 ए एम से 01:55 पी एम - मुम्बई

11:05 ए एम से 01:39 पी एम - नोएडा

11:11 ए एम से 01:45 पी एम - जयपुर

11:02 ए एम से 01:33 पी एम - हैदराबाद

11:06 ए एम से 01:40 पी एम - गुरुग्राम

11:07 ए एम से 01:42 पी एम - चण्डीगढ़

11:21 ए एम से 01:51 पी एम - पुणे

10:22 ए एम से 12:54 पी एम - कोलकाता

11:07 ए एम से 01:36 पी एम - बेंगलूरु

11:25 ए एम से 01:57 पी एम - अहमदाबाद

10:56 ए एम से 01:25 पी एम - चेन्नई