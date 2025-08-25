ganesh chaturthi 2025 par ganesh ji ki sthapana ke niyam kya hain ganesh chaturthi sthapana rules गणेश चतुर्थी पर अगर करने वाले हैं गणपति बप्पा की स्थापना, तो जान लें ये जरूरी नियम, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़ganesh chaturthi 2025 par ganesh ji ki sthapana ke niyam kya hain ganesh chaturthi sthapana rules

गणेश चतुर्थी पर अगर करने वाले हैं गणपति बप्पा की स्थापना, तो जान लें ये जरूरी नियम

Ganesh chaturthi 2025 sthapana niyam: गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर कई भक्त गणपति बप्पा की मूर्ति या प्रतिमा को घर पर स्थापित करते हैं। अगर आप भी इस बार गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की मूर्ति विराजित करने वाले हैं, तो जान लें जरूरी नियम

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 09:22 AM
share Share
Follow Us on
गणेश चतुर्थी पर अगर करने वाले हैं गणपति बप्पा की स्थापना, तो जान लें ये जरूरी नियम

Ganesh chaturthi 2025 sthapana niyam in hindi: गणेश जन्मोत्सव या गणेश महोत्सव की शुरुआत गणेश चतुर्थी से होती है। इस बार गणेश चतुर्थी 27 अगस्त, बुधवार को है। गणेश चतुर्थी के दिन से यह पर्व शुरु होकर 10 दिनों तक चलता है और अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन के साथ समापन होता है। गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा के भक्त उनकी प्रतिमा या मूर्ति को श्रद्धाभाव से घर पर स्थापित करते हैं। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करते समय कुछ बातों या नियमों का पालन करना जरूरी होता है। अगर आप भी इस बार गणेश चतुर्थी पर बप्पा को घर पर स्थापित करने वाले हैं, तो जान लें जरूरी नियम।

गणेश चतुर्थी पर गणपति स्थापना से जुड़े नियम-

1. गणेश जी की मूर्ति को सही दिशा व स्थान में विराजित करना जरूरी होता है। भगवान गणेश की मूर्ति को उत्तर-पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए और उनका मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए।

ये भी पढ़ें:गणेश चतुर्थी पर किन उपायों से प्रसन्न होते हैं गणपति बप्पा?

2. स्थापना के लिए भगवान गणेश की खंडित मूर्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर घर लाते समय किसी कारण वश बप्पा की मूर्ति खंडित हो जाए, तो उसे घर पर स्थापित नहीं करना चाहिए।

3. भगवान गणेश की स्थापना के लिए ऐसी मू्र्ति को चुनना चाहिए, जिसमें गणपति बप्पा की सूंड बाईं ओर झुकी हुई हो। घर पर इस तरह की मूर्ति की स्थापना करना या लाना अत्यंत शुभ माना गया है।

4. भगवान गणेश की बैठी हुई मुद्रा की प्रतिमा को घर पर स्थापित करना अत्यंत शुभ माना गया है। इसके अलावा मूर्ति का चेहरा प्रसन्न व हंसमुख होना चाहिए। मान्यता है कि इस तरह की मूर्ति की स्थापना करने से सुख-सौभाग्य में वृद्धि होती है।

5. गणपति बप्पा की मूर्ति घर पर स्थापित करने वाले हैं, तो ध्यान रखें कि भगवान गणेश का एक हाथ आशीर्वाद मुद्रा में हो और दूसरे हाथ में मोदक होना चाहिए।

ये भी पढ़ें:हरतालिका तीज पर राशि अनुसार क्या दान करना चाहिए?

6. गणेश स्थापना का सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि भगवान गणेश स्थापना करने के बाद घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान गणेश इस समय घर पर अतिथि के समान घर पर आगमन करते हैं, ऐसे में घर पर किसी न किसी सदस्य का होना जरूरी है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Ganesh Chaturthi
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने