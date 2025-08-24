गणेश चतुर्थी पर कई शुभ संयोग, कर्क, मिथुन समेत इन 3 राशियों का होगा भाग्योदय

हर साल भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष गणेश चतुर्थी पर षड् योग का दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से इस साल गणेश चतुर्थी पर छह शुभ संयोग बनने जा रहे हैं, जो मिथुन-कर्क सहित पांच राशियों को अप्रत्याशित लाभ दिला सकते हैं।

हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मनाया जाता है। इस साल गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को है। इस बार गणेश चतुर्थी पर छह शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन रवि योग, धन योग, लक्ष्मी नारायण योग, गज केसरी योग, शुभ योग और आदित्य योग बन रहे हैं। इस वर्ष गणेश चतुर्थी पर षड् योग का दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से इस साल गणेश चतुर्थी पर छह शुभ संयोग बनने जा रहे हैं, जो मिथुन-कर्क सहित पांच राशियों को अप्रत्याशित लाभ दिला सकते हैं। आइए जानते हैं, गणेश चतुर्थी के शुभ संयोग से किन राशियों को होगा लाभ-

मिथुन राशि मिथुन राशि के जातकों को शुभ फल की प्राप्ति होगी। भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। ऐशोआराम में बढ़ोतरी होगी। नई गाड़ी खरीद सकते हैं। आर्थिक तंगी से निजात मिलेगा। धन लाभ के बेहतरीन मौके मिलेंगे। करियर में तरक्की करेंगे। प्रेम संबंध मजबूत होंगे।

कर्क राशि कर्क राशि वालों का भाग्योदय हो सकता है। बैंक बैलेंस में अचानक से इजाफा देखने को मिल सकता है। रुका हुआ धन वापस आ जाएगा। पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। वैवाहिक जीवन खुशहाल होगा। करियर में भी तरक्की करेंगे।

कन्या राशि कन्या राशि के जातकों को धन लाभ हो सकता है। आपके मान–सम्मान और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। आपके ऐशोआराम में वृद्धि होगी। निवेश से आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे। लव लाइफ अच्छी रहेगी।

वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि के जातकों को शुभ फल मिलेंगे। आपको नए प्रोजेक्ट मिलेंगे। आपकी योजनाएं पूरी होंगी। आप गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। धर्म-कर्म में आपकी रूचि बढ़ेगी। विदेश में पढ़ाई का योग बन सकता है।