Ganesh Chaturthi 2025 : गणेश चतुर्थी इस दिन, इस विधि से करें गणपति की करें स्थापना, इन बातों का रखें ध्यान
धर्म न्यूज़

Ganesh Chaturthi 2025 : गणेश चतुर्थी इस दिन, इस विधि से करें गणपति की करें स्थापना, इन बातों का रखें ध्यान

हिंदू धर्म में हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इस पर्व को बड़े ही धूम-धाम से मनाया जाता है। इसी दिन से 10 दिनों तक मनाए जाने वाले गणेश महोत्सव की शुरुआत भी हो जाती है। गणेश चतुर्थी के पावन दिन भक्त गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 23 Aug 2025 08:19 PM
Ganesh Chaturthi 2025 : गणेश चतुर्थी इस दिन, इस विधि से करें गणपति की करें स्थापना, इन बातों का रखें ध्यान

Ganesh Chaturthi 2025: हिंदू धर्म में हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इस पर्व को बड़े ही धूम-धाम से मनाया जाता है। इसी दिन से 10 दिनों तक मनाए जाने वाले गणेश महोत्सव की शुरुआत भी हो जाती है। गणेश चतुर्थी के पावन दिन भक्त गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं। गणेश चतुर्थी पर ढोल-नगाड़ों के साथ गणेशजी का भव्य स्वागत किया जाता है। 10 दिनों तक विधि-विधान से गणेश जी की हर दिन पूजा-अर्चना होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी को विदा किया जाता है।

कब है गणेश चतुर्थी- 27 अगस्त, 2025

मुहूर्त

मध्याह्न गणेश पूजा मुहूर्त - 11:05 ए एम से 01:40 पी एम

अवधि - 02 घण्टे 34 मिनट्स

गणेश विसर्जन शनिवार, सितम्बर 6, 2025 को

एक दिन पूर्व, वर्जित चन्द्रदर्शन का समय - 01:54 पी एम से 08:29 पी एम, अगस्त 26

अवधि - 06 घण्टे 34 मिनट्स

वर्जित चन्द्रदर्शन का समय - 09:28 ए एम से 08:57 पी एम

अवधि - 11 घण्टे 29 मिनट्स

गणेश चतुर्थी स्थापना विधि- गणेश चतुर्थी के दिन घर में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की जाती है और 10 दिनों तक उनकी विधि-विधान से पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन सबसे पहले स्नान के बाद साफ कपड़े पहनें और घर के मंदिर को अच्छे से साफ करें। एक चौकी पर लाल या पीले या वस्त्र बिछा लें। अब गणेश जी को चौकी पर स्थापित करें, लेकिन ध्यान रखें कि उनका मुख पूर्व की ओर हो। इसके बाद दूर्वा, गंगाजल, हल्दी, चंदन,गुलाब, सिंदूर,मौली, जनेऊ, फल, फूल, माला , अक्षत और मोदक भगवान गणेश को अर्पित करें। गणेश जी की आरती के साथ मां पार्वती, शिवजी और सभी देवी-देवताओं की आरती उतारें। गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं और फिर से भगवान की विधिवत आरती करें।

गणेश चतुर्थी पूजा सामग्री लिस्ट : गणेश जी की मूर्ति, कुमकुम,दूर्वा,अक्षत, लाल वस्त्र,मौली,रोली, लौंग,इलायची, सुपारी, पान,पंचमेवा,सिन्दूर,जनेऊ जोड़ा, गाय का घी, शक्कर,फल,गंगा जल,फूल माला,गुलाब जल,इत्र,धूप बत्ती, सिक्का, नारियल, शहद,दही, गुलाल,अष्टगंध,हल्दी, गाय का दूध,मोदक,गुड़,कलश,धूप-दीपक समेत सभी पूजा सामग्री एकत्रित कर लें।

इन बातों का रखें ध्यान-

-गणेश स्थापना से पहले बप्पा की मूर्ति को लाल या पीले रंग के साफ कपड़े से ढककर रखें।

-भगवान जी की स्थापना करने के बाद ही इन कपड़ों को हटाएं।

-मंदिर में कलश जरूर रखें।

-गणेशजी की मूर्ति स्थापना के बाद सात्विक भोजन का सेवन ना करें।

-गणेश उत्सव के 10 दिनों तक मांस-मदिरा का सेवन वर्जित माना गया है।

Ganesh Chaturthi
