गणेश चतुर्थी पर इस समय करें भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना, नोट कर लें सबसे शुभ मुहूर्त का टाइम

Ganesh Chaturthi 2025 : धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणेश का जन्म हुआ था। इस दिन को गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस पर्व को बड़े ही धूम- धाम से मनाया जाता है। इसी दिन से 10 दिनों तक चलने वाले गणेश महोत्सव की शुरुआत भी हो जाती है। गणेश चतुर्थी पर कई प्रमुख जगहों पर भगवान गणेश की बड़ी प्रतिमा भी स्थापित की जाती है। और 10 दिनों तक विधि-विधान से पूजन किया जाता है। बड़ी संख्या में आस पास के लोग दर्शन करने पहुंचते है। 10 दिन बाद यानी अनंत चतुर्दशी पर गानों और बाजों के साथ गणेश जी प्रतिमा को किसी तालाब, महासागर इत्यादि जल में विसर्जित किया जाता है। इस साल गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को है। गणेश महोत्सव 27 अगस्त को शुरू हो जाएगा। 10 दिन बाद छह सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन इसका समापन होगा। यह दिन गणेश विसर्जन के नाम से जाना जाता है।

गणेश चतुर्थी पर कई शुभ योग गणेश चतुर्थी पर शुभ योग, शुक्ल योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग बन रहे हैं। इसके साथ ही हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र भी रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5.57 बजे से 6.04 तक रहेगा। रवि योग सुबह 5.57 बजे से 6.04 बजे तक मान्य होगा। इस दिन शुभ योग सुबह से दोपहर 12.35 बजे तक मान्य होगा। इसके बाद शुक्ल योग बनेगा। गणेश चतुर्दशी के दिन हस्त नक्षत्र प्रात:काल से लेकर सुबह 6.04 बजे तक है। उसके बाद चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है।

गणेश चतुर्थी के दिन न करें ये काम- चतुर्थी के दिन चंद्रदर्शन न करें। इस दिन चंद्रोदय सुबह 9.28 बजे होगा। चंद्रमा के अस्त होने का समय रात में 8.57 बजे का है।

भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करने का शुभ समय- मान्यता के अनुसार गजानन का जन्म दोपहर में हुआ था। उनकी स्थापना इसी काल में होनी चाहिए। हिंदू पंचांग के मुताबिक इस बार 26 अगस्त को दोपहर 12.40 मिनट से गणेश चतुर्दशी प्रारंभ होगी, जो 27 अगस्त की दोपहर 3.44 बजे तक मान्य रहेगी। गणेशजी की स्थापना मुहूर्त वैसे तो बुधवार सुबह सूर्योदय से पूरा दिन ही शुभ है। सुविधानुसार गणेशजी की स्थापना भी की जा सकती है।