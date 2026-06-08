गजलक्ष्मी योग शुक्र और गुरु की युति, किस राशि को लाभ, किस तारीख को आसमान में दिखेगा नजारा दोनों की युति का
Gajlakshmi yog Guru Sukra yuti:गुरु और शुक्र की युति 8 जून से किन राशियों को लाभ देगी और आप इसे आसमान में भी देख सकेंगे। यह बहुत ही शुभ समय कहा जा सकता है। गजलक्ष्मी योग आपको क्या लाभ देगा, यहां पढ़ें
एस्ट्रोलॉजी के अनुसार गुरु और बुद्धि,भाग्य विस्तार, के कारक हैं और शुक्र लव, सौंदर्य और धन के कारक हैं। खुशियां, नए मौकें, समृद्धि भी आपको इन्ही के कारण मिलती है। यह बहुत ही शुभ समय होता है, जब आपको इस समय में गजलक्ष्मी योग का लाभ मिलता है। शुक्र और गुरु इस महीने 8 और 9 जून को युति बना रहे हैं? दरअसल 8 जून को शुक्र गुरु के साथ कर्क राशि में आए हैं। गुरु 2 जून को ही इस राशि में आ गए हैं और शक्र 8 जून को इस राशि में आने वाले हैं। ऐसे में जानें कैसे इन दोनों की युति आपको लाभ देती है। आइए जानें इससे किस राशि को क्या लाभ होगा।
खगोलविदों को भी है इसका इंतजार, आसमान में साफ दिखेगा नजारा
मिथुन तारामंडल में बृहस्पति और शुक्र ग्रह की युति दिखाई देगी। 9 जून की शाम को सूर्यास्त से लेकर रात करीब नौ बजे तक इसका दीदार आप कर सकेंगे। शुक्र और बृहस्पति इतने चमकीले हैं कि वे रात को नहीं बल्कि सूर्य के अस्त होने के बाद से आपको आसमान में साथ दिखने लगेंगे। इनके बीच की कोणीय दूरी लगभग 1.6 डिग्री होगी। ये ग्रह इतने करीब होंगे कि दूरबीन से आसानी से इन्हें देखा जा सकेगा। इसके लिए आप पश्चिमी दिशा में देख सकेंगे। आपको बता दें कि जब दो ग्कंरह एक साथ आते हैं तो इसे कंजंक्शन या युति कहा जाता है। शुक्र और बृहस्पति अगल-बगल दिखाई देंगे, लेकिन अंतरिक्ष में वे लाखों किलोमीटर की दूरी पर होंगे।
किन राशियों को गुरु शुक्र की युति से लाभ
गुरु और शुक्र की युति से कर्क राशि को लाभ तो होगा ही इस राशि में गुरु भी हैं और कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। ऐसे में शुक्र के आने से आपको धनलाभ के योग बनेंगे। कर्क राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, करियर में आफको आगे बढने के लिए मौके मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको भौतिक सुख-सुविधाओं का लाभ होगा।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर्क राशि में जब दोनों ग्रह आ जाएंगे तो आपको मेष राशि को लाभ होगा। आपकी राशि में शनि की साढ़ेसाती चल रही है, ऐसे में आपकी राशि के लोगों को धन संपत्ति में लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही गुरु के हिसाब से आपको भाग्य का साथ मिलेगा।
कन्या राशि के लिए भी इस समय इनकम कई जगह से बढ़ती हुई दिख रही है। आपके लिए सम्मान की स्थिति होगी, परिवार में भी और समाज में भी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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