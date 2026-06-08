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गजलक्ष्मी योग शुक्र और गुरु की युति, किस राशि को लाभ, किस तारीख को आसमान में दिखेगा नजारा दोनों की युति का

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Gajlakshmi yog Guru Sukra yuti:गुरु और शुक्र की युति 8 जून से किन राशियों को लाभ देगी और आप इसे आसमान में भी देख सकेंगे। यह बहुत ही शुभ समय कहा जा सकता है। गजलक्ष्मी योग आपको क्या लाभ देगा, यहां पढ़ें

गजलक्ष्मी योग शुक्र और गुरु की युति, किस राशि को लाभ, किस तारीख को आसमान में दिखेगा नजारा दोनों की युति का

एस्ट्रोलॉजी के अनुसार गुरु और बुद्धि,भाग्य विस्तार, के कारक हैं और शुक्र लव, सौंदर्य और धन के कारक हैं। खुशियां, नए मौकें, समृद्धि भी आपको इन्ही के कारण मिलती है। यह बहुत ही शुभ समय होता है, जब आपको इस समय में गजलक्ष्मी योग का लाभ मिलता है। शुक्र और गुरु इस महीने 8 और 9 जून को युति बना रहे हैं? दरअसल 8 जून को शुक्र गुरु के साथ कर्क राशि में आए हैं। गुरु 2 जून को ही इस राशि में आ गए हैं और शक्र 8 जून को इस राशि में आने वाले हैं। ऐसे में जानें कैसे इन दोनों की युति आपको लाभ देती है। आइए जानें इससे किस राशि को क्या लाभ होगा।

खगोलविदों को भी है इसका इंतजार, आसमान में साफ दिखेगा नजारा

मिथुन तारामंडल में बृहस्पति और शुक्र ग्रह की युति दिखाई देगी। 9 जून की शाम को सूर्यास्त से लेकर रात करीब नौ बजे तक इसका दीदार आप कर सकेंगे। शुक्र और बृहस्पति इतने चमकीले हैं कि वे रात को नहीं बल्कि सूर्य के अस्त होने के बाद से आपको आसमान में साथ दिखने लगेंगे। इनके बीच की कोणीय दूरी लगभग 1.6 डिग्री होगी। ये ग्रह इतने करीब होंगे कि दूरबीन से आसानी से इन्हें देखा जा सकेगा। इसके लिए आप पश्चिमी दिशा में देख सकेंगे। आपको बता दें कि जब दो ग्कंरह एक साथ आते हैं तो इसे कंजंक्शन या युति कहा जाता है। शुक्र और बृहस्पति अगल-बगल दिखाई देंगे, लेकिन अंतरिक्ष में वे लाखों किलोमीटर की दूरी पर होंगे।

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किन राशियों को गुरु शुक्र की युति से लाभ

गुरु और शुक्र की युति से कर्क राशि को लाभ तो होगा ही इस राशि में गुरु भी हैं और कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। ऐसे में शुक्र के आने से आपको धनलाभ के योग बनेंगे। कर्क राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, करियर में आफको आगे बढने के लिए मौके मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको भौतिक सुख-सुविधाओं का लाभ होगा।

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ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर्क राशि में जब दोनों ग्रह आ जाएंगे तो आपको मेष राशि को लाभ होगा। आपकी राशि में शनि की साढ़ेसाती चल रही है, ऐसे में आपकी राशि के लोगों को धन संपत्ति में लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही गुरु के हिसाब से आपको भाग्य का साथ मिलेगा।

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कन्या राशि के लिए भी इस समय इनकम कई जगह से बढ़ती हुई दिख रही है। आपके लिए सम्मान की स्थिति होगी, परिवार में भी और समाज में भी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

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शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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