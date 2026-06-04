पहले गजकेसरी फिर गजलक्ष्मी राजयोग किन 4 राशियों को देंगे लाभ, शुक्र के गुरु के साथ आने से बनेंगे योग
जून में अभी गजकेसरी और अब बाद में गजलक्ष्मी राजयोग मिलने वाला है। इन दोनों राजयोगों के बनने से कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। आइए जानें कौन सी राशियां लाभ पाएंगी।
गजकेसरी योग आज बन रहा है, यह योग तब बनता है जब चन्द्रमा से केन्द्र में गुरु हो तो गजकेसरी योग होता है और चन्द्रमा नीच, अस्तादि में न गए हुए शुक्र, गुरु और बुध से दृष्ट हो तो भी गजकेसरी योग होता है। गजकेसरी योग हाई लेवल ाृका राजयोग माना जाता है| गजकेसरी योग में उत्पन्न जातक शत्रुहन्ता, वाक्पटु, राजसी सुख एवं गुणों से युक्त, दीर्घजीवी, कुशाग्रबुद्धि, तेजस्वी एवं यशस्वी होता है | गजकेसरी योग राजयोग की श्रेणी में आता है इसलिए इस योग में उत्पन्न जातक सुख समृद्धि और ऊंचे जीवनस्तर को प्राप्त करता है। यहां हमने आपको बताया कि क्या है गजकेसरी राजयोग। अब जानेंगे गजलक्ष्मी राजयोग के बारे में। यहां पढ़ें गजलक्ष्मी योग के कारण 8 जून के बाद से किन राशियों को लाभ होगा और क्या लाभ होगा। नीचे उन राशियों के बारे में बताया गया है जो इस राजयोग से लाभ पाएंगी-
कब बनेगा गजलक्ष्मी राजयोग
यह योग तब बनता है जब शुक्र और गुरु दोनों एक साथ आते हैं। अभी की बात करें को गुरु अभी कर्क राशि में हैं। अब इस राशि में शुक्र भी आने वाले हैं। 8 जून को शुक्र मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में जाएंगे और जुलाई तक रहेंगे। आपको बता दें कि आने वाले तीन दिन यानी 4-6 जून तक गजकेसरी राजयोग रहेगा और जून में 8 तारीख से गजलक्ष्मी राजयोग रहेगा। दोनों ही स्थिति कई राशियों के लिए अच्छी हैं। आइए जानते हैं गजलक्ष्मी राजयोगा का राशियों पर क्या असर होगा।
किन राशियों के लिए लाभ के योग
मेष राशि को करियर में लाभ के योग मिलेंगे। आपके करियर में सफलता तो मिलेगी साथ ही इनकम के भी डबल होने के चांस हैं।वृषभ राशि को अचानक किसी राशि के मिलने से लाभ हो सकता है, कहीं से रिटर्न या खोया हआ पैसा आपको मिल सकता है, इस राशि के लोग भाग्य के कारण धन पाएंगे।।कर्क राशि के लिए भाग्य बलवान रहेगा, शुक्र का साथ मिलने से आप धन अर्जित करने में सफल रहेंगे।वृश्चिक राशि के लिए भी समय उत्तम है। लाइफ पार्टनर का सपोर्ट भी आपको आगे ले जाएगा। आपकी राशि के लोगों के लिएए चीजें बहुत शुभ और भाग्यकारक रहेंगी। आपको इनकम के लिए कई जगह से ऑफर आएंगे। प्लस आपका खुद का काम भी चल निकलेगा।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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