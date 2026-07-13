Gajkesari yog: 3 दिन गजकेसरी योग से कौन सी राशियां होंगी लकी, पाएंगी भाग्य का साथ
lucky rashiyan in hindi: कब बन रहा है गजकेसरी योग औरइसके बनने से क्या लाभ होगा। यहां पढ़ें और जानें इससे कौन सी राशियां भाग्य का साथ पाएंगी।
Guru Chandra gochar Kark Rashifal:जलाई में 14 तारीख से 16 जुलाई तक गजकेसरी योग बन रहा है। यह योग कई राशियों के लिए लाभ के योग लेकर आएगा। गजकेसरी योग को बहुत लकी माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि इसके बनने से उस राशि के लोगों को लाभ, सफलता मिलते हैं और उनकी लाइफ में समृद्धि आती है। कैसे बनता है यह योग और कैसे बन रहा है यह योग जानने के लिए आप यहां पढ़ सकते हैं।
गजकेसरी योग कब बनेगा?
गजकेसरी योग 14-16 जुलाई के बीच बनेगा। इस दौरान कर्क राशि में गुरु और चंद्रमा कर्क राशि में आ जाएंगे। आपको बता दें कि कर्क राशि में गुरु पहले से विराजमान हैं और चंद्रमा इस राशि में आएंगे।
गजकेसरी योग कैसे बनता है?
गजकेसरी योग के बनने का मेन कारण गुरु और चंद्रमा है। अगर गुरु और चंद्रमा एक ही राशि में आ जाएं तो यह योग बनता है। गुरु आपके लिए समृद्धि, धन और सौभाग्य आता है। वहीं चंद्रमा मन का कारक है। जब ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तो आपके लिए अच्छे योग बनते हैं और आपके लिए भाग्य का रास्ता खुल जाता है। इसके साथ चंद्रमा से गुरु पहले, , चौथे और सातवें और दसवें भाव में विराजमान हो तो गजकेसरी योग बहुत खास माना जाता है। आइए जानते हैं कि 14- 16 जुलाई तक बनने वाले इस गजकेसरी योग से किन राशियों को लाभ होगा।
कर्क राशि के लिए आर्थिक लाभ का रास्ता?
कर्क राशि के लोगों को धन में वृद्धि होती है। आपके लिए आर्थिक नुकसान कम होकर आर्थिक लाभ का रास्ता खुलता है। लीडरशिप स्किल आपके लिए अच्छे होंगे और समाज में आपको मान सम्मान मिलेगा आपका धन बढ़ता है और निरंतर इसमें वृद्धि होती है।
सिंह राशि के लिए क्या बन रहा है योग
सिंह राशि के लिए करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। आपके लिए अच्छे योग हैं। पिता से आपको धन लाभ हो सकता है। नौकरी में प्रमोशन और बड़ा पद मिलने के योग बन रहे हैं। मानसिक तनाव कम होगा और आपके लिए कई चीजों में लाभ मिलेगा।
धनु राशि के लिए गजकेसरी योग से क्या लाभ?
धनु राशि वालों के गजकेसरी योग बहुत खास रहेगा। आपके लिए चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। आपको धन लाभ के मौके मिलेंगे। निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं तो समय बहुत अच्छा है। आपके लिए आर्थिक चीजें आसान दिख रही हैं। समृद्धि का रास्ता इस राशि के लिए खुल रहा है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां