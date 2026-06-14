Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गजकेसरी राजयोग से चमकेगी कन्या, तुला और धनु राशि वालों की किस्मत, जानें विस्तृत राशिफल

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Gajkesari Rajyog : ज्योतिष में जब गुरु और चंद्रमा एक ही राशि में आते हैं या एक-दूसरे से शुभ संबंध बनाते हैं तो गजकेसरी राजयोग बनता है। इस योग को बुद्धि, सम्मान, प्रगति और आर्थिक मजबूती से जोड़कर देखा जाता है। 17 जून को कर्क राशि में बनने वाला यह योग कई राशियों के लिए नए अवसर लेकर आ सकता है।

गजकेसरी राजयोग से चमकेगी कन्या, तुला और धनु राशि वालों की किस्मत, जानें विस्तृत राशिफल

वैदिक ज्योतिष में गुरु और चंद्रमा की युति को काफी शुभ माना जाता है। 17 जून 2026 को चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि में पहले से गुरु और शुक्र मौजूद रहेंगे। ऐसे में चंद्रमा, गुरु और शुक्र की एक साथ युति बनेगी। इस ग्रह स्थिति से गजकेसरी राजयोग के साथ-साथ त्रिग्रही योग का भी निर्माण होगा।

ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब गुरु और चंद्रमा एक साथ आते हैं तो व्यक्ति को मान-सम्मान, तरक्की और नए अवसर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि इसका असर हर राशि पर अलग-अलग हो सकता है। आइए जानते हैं किन राशियों को इस योग से ज्यादा फायदा मिल सकता है।

क्या है गजकेसरी राजयोग?

ज्योतिष में जब गुरु और चंद्रमा एक ही राशि में आते हैं या एक-दूसरे से शुभ संबंध बनाते हैं तो गजकेसरी राजयोग बनता है। इस योग को बुद्धि, सम्मान, प्रगति और आर्थिक मजबूती से जोड़कर देखा जाता है। 17 जून को कर्क राशि में बनने वाला यह योग कई राशियों के लिए नए अवसर लेकर आ सकता है।

कन्या राशि वालों को मिल सकती है खुशखबरी

कन्या राशि के लोगों के लिए यह योग अच्छा माना जा रहा है। इस दौरान लंबे समय से अटके कुछ काम पूरे हो सकते हैं। जिन लोगों की कोई इच्छा काफी समय से अधूरी है, उन्हें राहत मिल सकती है।

व्यापार से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। अगर आप कोई नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो समय आपके पक्ष में रह सकता है। नौकरी करने वालों को भी अधिकारियों का सहयोग मिलने के संकेत हैं। आय बढ़ाने के कुछ नए रास्ते खुल सकते हैं।

आर्थिक मामलों में भी स्थिति पहले से बेहतर रहने की संभावना है। जमीन, मकान या किसी दूसरी संपत्ति में निवेश करने का विचार बना रहे लोगों को अच्छे मौके मिल सकते हैं।

ये भी पढ़ें:लव राशिफल: मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 15 से 21 जून तक का समय?

तुला राशि वालों को करियर में मिल सकता है फायदा

तुला राशि के लोगों के लिए भी यह राजयोग सकारात्मक परिणाम देने वाला माना जा रहा है। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को नई जगह से अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। वहीं पहले से नौकरी कर रहे लोगों के लिए पद और वेतन में बढ़ोतरी के योग बन सकते हैं।

काफी समय से रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। मानसिक दबाव कम होने से आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अविवाहित लोगों के लिए रिश्ते की बात आगे बढ़ने की संभावना रहेगी।

समाज में पहचान और सम्मान बढ़ सकता है। किसी अच्छी खबर का इंतजार कर रहे लोगों को भी राहत मिल सकती है। निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेने पर लाभ मिलने की संभावना है।

ये भी पढ़ें:सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव को चढ़ाएं ये 11 चीजें, भोलेनाथ करेंगे कृपा

धनु राशि वालों के लिए बन सकते हैं धन लाभ के योग

धनु राशि के लोगों के लिए भी 17 जून का यह ग्रह योग खास माना जा रहा है। इस दौरान अचानक धन लाभ के कुछ अवसर सामने आ सकते हैं। रुके हुए पैसे वापस मिलने या किसी पुराने निवेश से फायदा होने की संभावना बन सकती है।

पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक खबर मिल सकती है। नौकरीपेशा लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं।

जो लोग कारोबार में कुछ नया करने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल माना जा रहा है। हालांकि किसी भी बड़े फैसले से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी रहेगा।

ये भी पढ़ें:साप्ताहिक राशिफल 15 से 21 जून 2026: वृषभ, सिंह और कुंभ को मिल सकते हैं नए मौके

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि

और पढ़ें
Gajkesari yog Astrology Rashifal अन्य..
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने