गजकेसरी राजयोग से नए साल 2026 में इन राशियों पर मां लक्ष्मी बरसाएंगी कृपा

Gajakesari Raj Yog 2026 Goddess Lakshmi will shower her blessings on these zodiac signs in new year
एक राजयोग जनवरी 2026 के शुरुआत में बन रहा है, जो मां लक्ष्मी से जुड़ा है। इस राजयोग से कई राशियों को धन लाभ, करियर में तरक्की और पारिवारिक सुख प्राप्त होगा। पंचांग के मुताबिक 2 जनवरी 2026, शुक्रवार को चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की विशेष युति से गजकेसरी योग का निर्माण होगा।

Dec 27, 2025 06:40 pm IST Dheeraj Pal
नए साल यानी 2026 की शुरुआत कई अद्भूत योग के साथ हो रहा है। ऐसा ही एक राजयोग जनवरी के शुरुआत में बन रहा है, जो मां लक्ष्मी से जुड़ा है। इस राजयोग से कई राशियों को धन लाभ, करियर में तरक्की और पारिवारिक सुख प्राप्त होगा। पंचांग के मुताबिक 2 जनवरी 2026, शुक्रवार को चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की विशेष युति से गजकेसरी योग का निर्माण होगा।

गजकेसरी योग का महत्व
ज्योतिषियों के मुताबिक 2 जनवरी के दिन दोपहर के समय चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेगा, जहां गुरु पहले से विराजमान हैं। ऐसे में मिथुन राशि में चंद्रमा और गुरु दोनों ग्रहों की युति से गजकेसरी योग बनेगा। गजकेसरी योग को श्रेष्ठ राजयोगों में स्थान दिया गया है। गुरु को ज्ञान, धर्म, नीति, भाग्य, धन और विस्तार का कारक माना गया है, जबकि चंद्रमा मन, भावनाओं और मानसिक संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है।

इन दोनों ग्रहों का शुभ संयोग व्यक्ति के जीवन में आर्थिक मजबूती, निर्णय लेने की क्षमता, सामाजिक मान-सम्मान, मानसिक स्थिरता,नेतृत्व और आत्मविश्वास प्रदान करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन जातकों की कुंडली में गजकेसरी योग प्रभावी होता है, वे संघर्ष के बाद भी जीवन में ऊंचा स्थान प्राप्त करते हैं। चलिए जानते हैं कि किन इस राजयोग से किन राशियों को फायदा मिलेगा।

वृषभ राशि
साल की शुरुआत में गजकेसरी योग का निर्माण वृषभ राशि वालों के लिए शुभ संकेत मिल रहे हैं। यह शुभ योग वृषभ राशि के जातकों को भाग्यशाली बनाएगा। गजकेसरी योग और गुरु गोचर से इस राशि वालों की आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। आय में धीरे-धीरे वृद्धि होगी। निवेश से लाभ के अवसर बनेंगे। व्यापार में विस्तार होगा। पुराने कर्ज से राहत मिलेगी और पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। साथ ही स्वास्थ्य बेहतर होगा और मान-सम्मान और आय दोनों में वृद्धि होगी।

मिथुन राशि
इस राशि के लोगों को सबसे अधिक फायदा होगा। क्योंकि 2026 के शुभारंभ में गजकेसरी योग मिथुन राशि में ही बन रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों की नौकरी में खूब तरक्की होगी। साथ ही आर्थिक लाभ बढ़ेगा। व्यापार में खूब लाभ होगा। आपके काम की खूब तारीफ होगी। विवाह के योग बनेंगे। मीडिया, संचार, लेखन और शिक्षा क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और विवाह और संबंधों के लिए अनुकूल समय रहेगा।

कर्क राशि
कर्क राशि के लिए साल 2026 जीवन बदलने वाला सिद्ध हो सकता है, क्योंकि गुरु इसी राशि में उच्च अवस्था में रहेंगे। मान-सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। संपत्ति और वाहन के योग बन रहे हैं और पारिवारिक सुख प्राप्त होगा। इसके अलावा आत्मबल और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी।

तुला राशि
तुला राशि के जातकों के लिए गजकेसरी योग काफी लाभकारी है। इस योग के निर्माण से इस राशि के जातकों का भाग्य पहले से ज्यादा मजबूत होगा। करियर में अच्छे बदलाव होंगे। मां लक्ष्मी की कृपा से धन, वैभव और संबंधों में अच्छे बदलाव के संकेत हैं। नौकरी में नए अवसर प्राप्त होंगे। कानूनी मामलों में राहत मिलेगी। मानसिक तनाव में कमी महसूस होगी। धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

