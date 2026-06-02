Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

घर की पहली रोटी गाय को क्यों खिलाते हैं? होते हैं ये 6 फायदे, जानिए सही तरीका और मंत्र

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

First Roti to Cow Benefits: अगर घर में बनने वाली पहली रोटी गाय को खिलाई जाए तो इसके एक नहीं दो नहीं बल्कि कुल 6 लाभ मिलते हैं। आइए जानते हैं कि ऐसा करते वक्त कौन सा मंत्र पढ़ना है और इसका सही तरीका क्या है?

घर की पहली रोटी गाय को क्यों खिलाते हैं? होते हैं ये 6 फायदे, जानिए सही तरीका और मंत्र

2 जून की रोटीवाली कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। इसका मतलब होता है कि इंसान हमेशा अपनी रोजी-रोटी और भविष्य की चिंता में लगा रहता है। हालांकि भारतीय और हिंदू परंपरा में रोटी को सिर्फ भोजन नहीं बल्कि भगवान के आशीर्वाद के रूप में देखा जाता है। यही वजह है कि रोटी बनाने से जुड़ी कई परंपराएं आज भी कई घरों में निभाई जाती हैं। इनमें से सबसे खास है घर की पहली रोटी निकालने की परंपरा। मान्यता है कि पहली रोटी अगर गाय को खिलाई जाए तो इससे खूब पुण्य मिलता है। आइए जानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है और ऐसा करने से क्या-क्या फायदे मिलते हैं?

पहली रोटी गाय को क्यों?

हिंदू धर्म में गाय को गौ माता कहा जाता है। मान्यता है कि गाय में सभी देवी-देवताओं का वास होता है। इसलिए जब घर में पहली रोटी बनती है तो उसे गाय के नाम ही निकालना शुभ माना जाता है। तमाम लोग रोटी पर थोड़ा सा घी लगाकर गाय को खिलाते हैं। मान्यता है कि इससे घर में बरकत और खुशियां आती है और परिवार के सभी सदस्यों पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। आइए जानते हैं कि इस प्रक्रिया को नियमित रूप से करने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं?

गाय को रोटी खिलाने के फायदे

1. हिंदू धर्म में गाय को भोजन कराना पुण्य माना जाता है। इसे शुभ काम के तौर पर देखा जाता है।

2. गाय की सेवा करने से घर में शांति आती है और परिवार के सभी सदस्य खुश रहते हैं।

3. हिंदू धार्मिक ग्रंथों में भी गाय को पूजनीय माना गया है। ऐसे में गाय की सेवा करने का मतलब भगवान की सेवा करने जैसा ही है।

4. ऐसी भी मान्यता है कि रोजाना गाय को रोटी खिलाने से घर की नेगेटिविटी खत्म होती है और इससे जिंदगी में पॉजिटिविटी आती है।

5. गाय को रोटी खिलाने से घर में अन्न और धन की कमी कभी नहीं होती है।

6. जो व्यक्ति घर की पहली रोटी गौ माता के नाम निकालता है माना जाता है कि उसे पितरों का आशीर्वाद मिलता है।

गाय को रोटी खिलाते वक्त पढ़ें ये मंत्र-

ॐ सर्वदेवमये देवि सर्वदेवैरलंकृते।

मातर् ममाभिलषितं सफलं कुरु नन्दिनि॥

नीचे देखें दूसरा आसान मंत्र-

ॐ गौमातराय नमः

ये भी पढ़ें:थाली में एक साथ 3 रोटियां परोसना क्यों नहीं है सही?

गाय को रोटी खिलाने का सही तरीका

अब जान लेते हैं कि आखिर गाय को रोटी खिलाने का सही तरीका क्या है? इस बात का ध्यान रखें कि गाय को रोटी खिलाते वक्त मन में श्रद्धा भाव रखें। रोटी में हल्की घी जरूर लगाएं। अगर आप रोटी के साथ गुड़ भी देंगे तो और भी अच्छा होगा। घर में लोगों को खाना परोसने से पहले गाय को पहली रोटी खिला दें। अगर आसपास गाय ना दिखे तो उस रोटी को अलग रख दें और जब भी गाय दिखे तो उसे अपने हाथों से इसे खिलाएं।

ये भी पढ़ें:वास्तु शास्त्र: थाली में खाना खाने वक्त आप तो नहीं करते हैं ये 3 गलतियां?

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र

और पढ़ें
Astrology
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने