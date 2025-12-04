Hindustan Hindi News
Full Moon Rituals: मूलांक 2 वालों को जरूर करना चाहिए ये काम, मिलती है भगवान शिव की कृपा

संक्षेप:

Full Moon 4 December 2026: मूलांक 2 के जातकों के लिए पूर्णिमा का दिन बेहद ही खास होता है। इस मूलांक के लोगों को पूर्णिमा के दिन कुछ उपाय जरूर करने चाहिए क्योंकि इससे भगवान शिव की कृपा मिलती है। साथ ही सारे रुके हुए काम भी बनने लगते हैं।

Thu, 4 Dec 2025 12:35 PMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Full Moon Rituals for Mulank 2: हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। पूजा, ध्यान और मंत्र जाप के लिए पूर्णिमा को बेहद ही शुभ माना जाता है। पूर्णिमा पर चांद पूरा नजर आता है। दरअसल इस खास दिन पर सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी लाइन में आ जाते हैं और ऐसे में सूर्य की पूरी रोशनी चांद पर पड़ती है। इस वजह से ये पूरा नजर आने लगता है। तो आसान शब्दों में कहें तो जब चांद पूरा हो जाता है तो उसे पूर्णिमा कहा जाता है। पूर्णिमा का खास संबंध मूलांक 2 के जातकों से भी होता है। दरअसल इस मूलांक के जातकों का ग्रह स्वामी चंद्रमा ही होता है। ऐसे में पूर्णिमा मूलांक 2 वालों के लिए बेहद ही खास हो जाता है। इस दिन मूलांक 2 वालों को कुछ विषेश चीजें जरूर करनी चाहिए क्योंकि इससे उन्हें भगवान शिव की कृपा मिल सकती है। नीचे विस्तार से जानें...

मूलांक 2 वालों के लिए उपाय

बता दें कि किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 2 होता है। पूर्णिमा के दिन मूलांक 2 के जातकों को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। इसी के साथ अगर इस दिन अगर मेडिटेशन किया जाता है तो इसके कई लाभ मिलते हैं। इस दिन भगवान शिव से जुड़े मंत्रों का जाप करने से भी मन शांत रहता है। भगवान शिव के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः या फिर ऊँ नमः शिवाय का जाप शांत मन से करना चाहिए। इन मंत्रों का 108 बार जाप करना बेहद ही फलदायी माना जाता है।

ये भी पढ़ें:मूलांक 2 वालोंं के लिए 2026 लेकर आएगा सौगात? जानें क्या-क्या होगा बदलाव

मूलांक 2 के लिए अन्य उपाय

कुछ मान्यताओं के अनुसार मूलांक 2 वाले जातकों को पूर्णिमा की रात एक जग में पानी भरके खुले आसमान के नीचे रख देना चाहिए। इसके बाद इसे पूरे दिन ग्रहण करना चाहिए। कहा जाता है कि जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है, उनके लिए ये चमत्कारी रूप से काम करता है। दरअसल चंद्रमा की शीतलता इस पानी में आ जाती है जो कि मन को शांत करने का काम करती है। पूर्णिमा के दिन कुछ चीजों का दान करना भी लाभदायक होता है। इस दिन मूलांक 2 वालों को सफेद चीजों का दान करना चाहिए। अगर सफेद कपड़े, चावल और सफेद मिठाई का दान किया जाए तो मूलांक 2 वालों के सारे रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

