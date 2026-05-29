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शुक्रवार की रात 8 दीयों का ये उपाय दूर करेगा आर्थिक तंगी, मां लक्ष्मी की कृपा से नहीं रहेगी पैसों की तंगी

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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Friday Night Remedies शुक्रवार की रात 8 दीपकों का विशेष उपाय करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आर्थिक तंगी दूर होती है। जानें शुक्रवार रात लक्ष्मी पूजा की विधि और धन प्राप्ति के शक्तिशाली उपाय।

शुक्रवार की रात 8 दीयों का ये उपाय दूर करेगा आर्थिक तंगी, मां लक्ष्मी की कृपा से नहीं रहेगी पैसों की तंगी

हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी और शुक्र ग्रह को समर्पित है। इस दिन किए गए उपाय धन, सुख और समृद्धि को आकर्षित करने में बेहद कारगर माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शुक्रवार की रात विशेष रूप से शक्तिशाली होती है। अगर सही विधि और श्रद्धा के साथ पूजा की जाए, तो आर्थिक परेशानियां दूर हो सकती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ सकता है।

शुक्रवार की रात क्यों है खास?

शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करने से धन संबंधी बाधाएं कम होती हैं। इस दिन गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करने का विशेष महत्व है। मां लक्ष्मी को गुलाबी फूल और खीर का भोग अत्यंत प्रिय है। पूजा के दौरान श्री सूक्त या लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करने से सकारात्मक परिणाम जल्दी दिखते हैं।

अष्टलक्ष्मी पूजा का महत्व

शुक्रवार की रात अष्टलक्ष्मी यानी मां लक्ष्मी के आठ रूपों की पूजा करना बेहद फलदायी माना गया है। अष्टलक्ष्मी पूजा से धन, विद्या, सुख, संतान, विजय, शौर्य और वैभव की प्राप्ति होती है। पूजा में गुलाबी फूल, खीर और कमलगट्टे की माला का इस्तेमाल करना शुभ फल देता है।

8 दीयों का खास उपाय

शुक्रवार की रात अष्टलक्ष्मी और श्री यंत्र के सामने घी के 8 दीपक जलाना शुभ होता है। इन 8 दीपकों को पूजा के बाद घर की आठों दिशाओं में रखें। यह उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और धन के प्रवाह को बढ़ाता है। धर्म विशेषज्ञों के अनुसार, इस उपाय से आर्थिक तंगी धीरे-धीरे कम होती है और अप्रत्याशित धन लाभ के योग बनते हैं।

कमलगट्टे की माला से मंत्र जाप

पूजा के दौरान कमलगट्टे की माला से 'ऐं ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्मीयै ह्रीं सिद्धये मम गृहे आगच्छागच्छ नमः स्वाहा' मंत्र का जाप करें। जाप पूरा होने के बाद इस माला को तिजोरी या धन रखने वाली जगह पर रख दें। इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और व्यापार-नौकरी में तरक्की होती है।

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श्री विष्णु और लक्ष्मी की संयुक्त पूजा

शुक्रवार को भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करना विशेष फलदायी है। विष्णु जी लक्ष्मी के पति हैं, इसलिए दोनों की पूजा से धन की स्थिरता मिलती है। पूजा के समय मन को शांत रखें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें।

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नियमित उपाय से मिलेगा स्थायी लाभ

ये उपाय सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि नियमित रूप से करने पर ज्यादा प्रभावी होते हैं। शुक्रवार की रात साफ-सुथरे कपड़ों में पूजा करें, सात्विक भोजन लें और मंत्र जाप के समय पूरी एकाग्रता रखें। धैर्य बनाए रखें, क्योंकि मां लक्ष्मी की कृपा धीरे-धीरे लेकिन स्थायी रूप से आती है।

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शुक्रवार की रात 8 दीपकों का उपाय आर्थिक तंगी दूर करने और मां लक्ष्मी की कृपा पाने का काफी प्रभावी तरीका है। श्रद्धा और नियम के साथ इसे अपनाने से ना सिर्फ पैसों की समस्या कम होगी, बल्कि घर में सुख-शांति और समृद्धि भी बनी रहेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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