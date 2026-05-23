26 मई को है चौथा बड़ा मंगल, पढ़ें हनुमान चालीसा की ये 5 चौपाइयां, बनेंगे सारे काम
ज्येष्ठ अधिकमास चल रहा है। इस माह में पड़ने वाला हर मंगलवार बड़ा मंगल कहलाता है, जो बजरंगबली को समर्पित होता है। अब तक 3 बड़े मंगल बीत चुके हैं और चौथा यानी अगला बड़ा मंगल 26 मई 2026 को पड़ेगा।
ज्येष्ठ अधिकमास चल रहा है। इस माह में पड़ने वाला हर मंगलवार बड़ा मंगल कहलाता है, जो बजरंगबली को समर्पित होता है। अब तक 3 बड़े मंगल बीत चुके हैं और चौथा यानी अगला बड़ा मंगल 26 मई 2026 को पड़ेगा। इस दिन हनुमान जी की पूजा के साथ एकादशी तिथि का संयोग भी बन रहा है। ऐसे में श्रीहरि की कृपा भी प्राप्त होगी। बड़ा मंगल पर बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह-तरह के उपाय करते हैं। लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा की रचना श्रीरामचरित मानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। इसमें सभी चौपाइयों का महत्व अलग-अलग है। हनुमान चालीसा भक्ति भाव के साथ पढ़ने पर आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है और मन शांत होता है। इसकी कुछ चौपाइयां ऐसी हैं, जिनका बड़ा मंगल के दिन जाप करने से कई तरह के कष्ट खत्म होते हैं।
पहली चौपाई
रामदूत अतुलित बलधामा।
अंजनिपुत्र पवनसुत नामा।।
चौथा बड़ा मंगल के दिन अगर कोई भी जातक इस चौपाई का जाप करता है, तो कई तरह के कष्ट खत्म होते हैं। इस चौपाई का अर्थ है कि हनुमान जी भगवान राम के दूत हैं और अत्यंत शक्तिशाली हैं। उनकी माता अंजनी हैं और शास्त्रों के अनुसार वे पवन पुत्र हैं। इसके जाप से शारीरिक कमजोरियों से छुटकारा मिल जाता है।
दूसरी चौपाई
नाशै रोग हरै सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीड़ा”
बड़ी या लंबी बीमारियों के लिए यह रामबाण उपाय है। इसके अलावा कार्यों में आ रही बेवजह की बाधाएं आनी भी रुक जाती हैं और आप आसानी से अपना हर कार्य पूरा करते हुए पढ़ाई, जॉब या बिजनेस में सफलता पाते हैं। धीरे-धीरे आपको आर्थिक संपंन्नता भी प्राप्त होती है।
तीसरी चौपाई
महावीर बिक्रम बजरंगी।
कुमति निवार सुमति के संगी।।
यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा की इन पंक्तियों का जाप करता है तो उसे ज्ञान और बुद्धि का आशीर्वाद मिलता है। उनके बुरे विचार दूर हो जाते हैं और उनके अंदर अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं।
चौथी चौपाई
“विद्या बाण गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर”
बिना ज्ञान और बुद्धि के संसार में कुछ भी पाना संभव नहीं है। ऐसा व्यक्ति हमेशा ही गरीबी और उपेक्षा का शिकार होता है। विद्या बुद्धि प्राप्ति के लिए सुबह स्नान के बाद 108 बार इन चौपाइयों का जाप करें।
पांचवीं चौपाई
“भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे”
हनुमान जी ने आवश्यकता पड़ने पर अत्यंत विशाल और भयानक रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और भगवान श्रीराम के सभी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह चौपाई हनुमान जी की शक्ति, साहस, वीरता और श्रीराम के प्रति उनकी अटूट भक्ति को दर्शाती है। इस चौपाई का जाप करने से व्यक्ति के हर बिगड़े कार्य बन जाते हैं और किसी भी कार्य में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती। व्यापार में बाधा हो या आर्थिक परेशानियां, प्रतिदिन प्रात: काल इसका 108 बार जाप करें।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
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