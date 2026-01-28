जया एकादशी के दिन कर लें ये उपाय, बनी रहेगी सुख और समृद्धि

संक्षेप: मान्यता है कि जया एकादशी के दिन व्रत रखने से दुख, गरीबी और नकारात्मक कर्मों को दूर करने और समृद्धि, सफलता और शांति लाने वाला माना जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से भूत-पिशाच योनी से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस दिन कुछ उपाय आपके जीवन में सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है।

इस साल जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी 2026, गुरुवार को रखा जाएगा। जया एकादशी का व्रत पूरे साल आने वाले सभी 24 एकादशी उपवासों में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा की जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से दुख, गरीबी और नकारात्मक कर्मों को दूर करने और समृद्धि, सफलता और शांति लाने वाला माना जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से भूत-पिशाच योनी से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस दिन कुछ उपाय आपके जीवन में सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है।

इन मंत्रों का करें जाप

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जया एकादशी व्रत रखने, विष्णु पूजा करने और इस दिन भगवान विष्णु के शक्तिशाली मंत्रों का जाप करने से भक्तों को जीवन के दुखों से मुक्ति मिलती है और उन्हें सफलता, संपन्नता और सकारात्मक ऊर्जा का आशीर्वाद मिलता है। ऐसे में आप इन दिन कुछ विशेष मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ये मंत्र हैं-

1. ॐ श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्

2. शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम्

3. ॐ विष्णवे नमः

4. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा

अन्य उपाय - जया एकादशी के दिन पुण्यदायिनी मां गंगा या फिर किसी अन्य पवित्र जलतीर्थ पर जाकर स्नान और दान करें।

- जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा और सुख-सौभाग्य को पाने के लिए श्री हरि की मूर्ति का पंचामृत से अभिषेक करें।

- इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एकसाथ पूजा करते हुए उन्हें पीले चंदन और केसर में गुलाबजल डालकर तिलक अर्पित करें।

- इस दिन तुलसी जी के पास शुद्ध घी का दीया जलाकर पूजा करें और भगवान विष्णु की पूजा में विशेष रूप से तुलसी दल अर्पित करें। ध्यान रहे कि तुलसी दल को एक दिन पूर्व यानी आज ही तोड़कर अपने पास रख लें।

- इस दिन भगवान लक्ष्मीनारायण की पूजा में गाय के घी से बना दीपक जलाएं।

- जया एकादशी के दिन किसी मंदिर में जाकर पूजा की सामग्री, धार्मिक पुस्तकें, अन्न और धन आदि का दान करें।

- इसके अलावा जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। ध्यान रहे कि एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को किसी दूसरे का दिया हुआ अन्न और जल नहीं ग्रहण करना चाहिए।