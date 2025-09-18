Feng Shui Tips: पार्टनर संग होती है खूब अनबन? बेडरूम में ये चीज रखते ही खत्म होंगी दूरियां

Rose Quartz Benefits: फेंगुशई में कुछ टिप्स ऐसे दिए जाते हैं जिससे लोग अपने रिश्तों में फिर से जान फूंक सकते हैं। अगर पार्टनर के साथ आपकी हर बात पर तू-तू मैं-मैं हो रही है तो आपको अपने बेडरूम में एक ऐसी चीज रखनी है, जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी लेकर आता है।

Feng Shui Tips for Relationship and Love: फेंगशुई और वास्तुशास्त्र के जरिए घर की एनर्जी पॉजिटिव की जा सकती है। जहां वास्तुशास्त्र की मदद से आप घर और घर में मौजूद हर चीज के प्लेसमेंट की दिशा तय कर सकते हैं। वहीं फेंगशुई में कुछ आइटम्स के जरिए आसपास की एनर्जी की बदला जा सकता है। फेंगशुई में कुछ चीजें ऐसी हैं, जिनको घर में रखने से ना सिर्फ पॉजिटिविटी आती है बल्कि रिश्तों में आई दूरियां भी मिट जाती हैं। आज बात करेंगे उन कपल्स की जो अक्सर लड़ते हैं। कई बार तो आपसी अनबन इतनी बढ़ जाती है कि लोग एक-दूसरे को सुनना भी नहीं पसंद करते हैं।

बेडरूम में रखें ये चीज फेंगशुई के अनुसार अगर आपकी भी आए दिन अपने पार्टनर के साथ अनबन हो जाती है तो आपको अब चीजों को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप अपने बेडरूम में एक ऐसी चीज रख सकते हैं जो आपके और आपके पार्टनर की दूरियों को मिटा देगा। पार्टनर ना सिर्फ आपकी सुनेगा बल्कि आपके हर एक इमोशन की कद्र भी करेगा। फेंगशुई के हिसाब से अगर आप बेडरूम में रोज क्वार्ट्ज को रखेंगे तो पार्टनर के साथ आपका बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ मजबूत होगा।

क्या करता है रोज क्वार्ट्ज? आप रोज क्वार्ट्ज को ट्री या फिर स्टोन के रूप में अपने बेडरूम में रख सकते हैं। रोज क्वार्ट्ज का काम है आपसी प्यार को बनाए रखना। साथ ही इसकी मदद से रेल्फ वर्थ भी समझ आती है। रोज क्वार्ट्ज को रोमांस से भी जोड़कर देखा जाता है। यही वजह है कि फेंगशुई में इसे बेडरूम में रखने के लिए सजेस्ट किया जाता है। इसकी मदद से कपल्स के बीच भरोसा भी बढ़ता है और धीरे-धीरे इनका बॉन्ड पहले से भी मजबूत हो जाता है। हेल्थ के लिहाज से भी ये रोज क्वार्ट्ज काफी फायदेमंद होता है।