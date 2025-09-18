rose quartz benefits for love and relationship hindi Feng Shui Tips: पार्टनर संग होती है खूब अनबन? बेडरूम में ये चीज रखते ही खत्म होंगी दूरियां
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़फेंग शुईrose quartz benefits for love and relationship hindi

Feng Shui Tips: पार्टनर संग होती है खूब अनबन? बेडरूम में ये चीज रखते ही खत्म होंगी दूरियां

Rose Quartz Benefits: फेंगुशई में कुछ टिप्स ऐसे दिए जाते हैं जिससे लोग अपने रिश्तों में फिर से जान फूंक सकते हैं। अगर पार्टनर के साथ आपकी हर बात पर तू-तू मैं-मैं हो रही है तो आपको अपने बेडरूम में एक ऐसी चीज रखनी है, जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी लेकर आता है।

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 10:19 AM
share Share
Follow Us on
Feng Shui Tips: पार्टनर संग होती है खूब अनबन? बेडरूम में ये चीज रखते ही खत्म होंगी दूरियां

Feng Shui Tips for Relationship and Love: फेंगशुई और वास्तुशास्त्र के जरिए घर की एनर्जी पॉजिटिव की जा सकती है। जहां वास्तुशास्त्र की मदद से आप घर और घर में मौजूद हर चीज के प्लेसमेंट की दिशा तय कर सकते हैं। वहीं फेंगशुई में कुछ आइटम्स के जरिए आसपास की एनर्जी की बदला जा सकता है। फेंगशुई में कुछ चीजें ऐसी हैं, जिनको घर में रखने से ना सिर्फ पॉजिटिविटी आती है बल्कि रिश्तों में आई दूरियां भी मिट जाती हैं। आज बात करेंगे उन कपल्स की जो अक्सर लड़ते हैं। कई बार तो आपसी अनबन इतनी बढ़ जाती है कि लोग एक-दूसरे को सुनना भी नहीं पसंद करते हैं।

बेडरूम में रखें ये चीज

फेंगशुई के अनुसार अगर आपकी भी आए दिन अपने पार्टनर के साथ अनबन हो जाती है तो आपको अब चीजों को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप अपने बेडरूम में एक ऐसी चीज रख सकते हैं जो आपके और आपके पार्टनर की दूरियों को मिटा देगा। पार्टनर ना सिर्फ आपकी सुनेगा बल्कि आपके हर एक इमोशन की कद्र भी करेगा। फेंगशुई के हिसाब से अगर आप बेडरूम में रोज क्वार्ट्ज को रखेंगे तो पार्टनर के साथ आपका बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ मजबूत होगा।

क्या करता है रोज क्वार्ट्ज?

आप रोज क्वार्ट्ज को ट्री या फिर स्टोन के रूप में अपने बेडरूम में रख सकते हैं। रोज क्वार्ट्ज का काम है आपसी प्यार को बनाए रखना। साथ ही इसकी मदद से रेल्फ वर्थ भी समझ आती है। रोज क्वार्ट्ज को रोमांस से भी जोड़कर देखा जाता है। यही वजह है कि फेंगशुई में इसे बेडरूम में रखने के लिए सजेस्ट किया जाता है। इसकी मदद से कपल्स के बीच भरोसा भी बढ़ता है और धीरे-धीरे इनका बॉन्ड पहले से भी मजबूत हो जाता है। हेल्थ के लिहाज से भी ये रोज क्वार्ट्ज काफी फायदेमंद होता है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए फेंगशुई विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)