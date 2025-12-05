Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़फेंग शुईfeng shui wallet remedies for money never run out from purse
Fengshui Tips: पर्स में नहीं होगी पैसों की कमी, फेंगशुई के ये उपाय करें फॉलो

Fengshui Tips: पर्स में नहीं होगी पैसों की कमी, फेंगशुई के ये उपाय करें फॉलो

संक्षेप:

फेंगशुई में पर्स को धन का जीवंत घर माना जाता है। जिस तरह घर में साफ-सफाई और सुंदरता से लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर टिकती हैं, ठीक उसी तरह पर्स में सही ऊर्जा और सही व्यवस्था होने से पैसा रुकता है, बढ़ता है और कभी खत्म नहीं होता है।

Dec 05, 2025 08:37 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

फेंगशुई में पर्स को धन का जीवंत घर माना जाता है। जिस तरह घर में साफ-सफाई और सुंदरता से लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर टिकती हैं, ठीक उसी तरह पर्स में सही ऊर्जा और सही व्यवस्था होने से पैसा रुकता है, बढ़ता है और कभी खत्म नहीं होता है। आज हम आपको 4 ऐसे गहरे और भावपूर्ण फेंगशुई उपाय बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाने मात्र से आपका पर्स हमेशा भरा-भरा और खुशहाल रहेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पर्स का रंग और आकार

फेंगशुई के अनुसार पर्स का रंग और शेप धन की चुंबकीय शक्ति तय करता है। लाल रंग पैसा तेजी से खींचता है, गोल्डन रंग उसे टिकाता है, गहरा हरा रंग निरंतर बढ़ोतरी देता है और बैंगनी रंग राजसी वैभव लाता है। इसलिए अपना पर्स हमेशा इनमें से किसी एक रंग का चुनें और उसका आकार आयताकार (रेक्टैंगुलर) हो – गोल या अनियमित आकार वाला पर्स धन को बिखेर देता है। फटा, पुराना या मैला पर्स तुरंत बदल दें, क्योंकि वह धन को भगाने का सबसे बड़ा कारण बनता है।

पर्स में कभी ना रखें ये चीजें

जिस तरह घर में टूटा सामान और गंदगी लक्ष्मी को रुष्ट करती है, ठीक वैसे ही पर्स में पुरानी रसीदें, एक्सपायरी कार्ड, दूसरों के फोटो, टूटे सिक्के या कोई दवाई रखने से धन की ऊर्जा अवरुद्ध हो जाती है। ये चीजें नकारात्मकता को आमंत्रित करती हैं और पैसा आते-आते रुक जाता है। हर शुक्रवार शाम को पर्स खाली करके साफ करें और सिर्फ जरूरी चीजें ही वापस रखें – यह छोटी सी आदत आपके पर्स को हमेशा हल्का और ऊर्जावान बनाए रखेगी।

पर्स में रखें ये खास चीजें - धन खुद चलकर आएगा

फेंगशुई के सबसे शक्तिशाली धन आकर्षक हैं – तीन चीनी सिक्के लाल धागे में बंधे हुए, एक छोटा सा लक्ष्मी-कुबेर यंत्र, सिट्रीन या पाइराइट का क्रिस्टल और एक नोट पर 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं' लिखकर मोड़कर रखना। ये चीजें धन की पॉजिटिव ऊर्जा को इतना बढ़ाती हैं कि पर्स में पैसा अपने आप बढ़ने लगता है। इन्हें पर्स के दाहिनी जेब या बीच वाले कम्पार्टमेंट में रखें – यह धन का मुख्य द्वार माना जाता है।

पर्स रखने की सही जगह और आदतें

पर्स को कभी जमीन पर, बेड के नीचे या बाथरूम में ना रखें, यह धन का अपमान है। सोते समय पर्स को उत्तर या ईशान दिशा में ऊंची जगह पर रखें। पर्स कभी पूरी तरह खाली ना छोड़ें – कम से कम एक नोट या सिक्का हमेशा रखें। किसी को उधार देने के बाद पर्स को हल्का सा हिलाएं, ताकि धन की ऊर्जा वापस लौट आए। हर अमावस्या को पर्स में थोड़ा सा समुद्री नमक डालकर रात भर रखें और सुबह बाहर फेंक दें, सारी नेगेटिव ऊर्जा निकल जाएगी।

फेंगशुई के इन खास उपायों को अपनाने से पर्स में पैसा रुकने लगेगा, खर्च कम होगा और अप्रत्याशित रूप से धन के नए रास्ते खुलेंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
Fengshui tips Vastu Tips For Money In Home

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अपना राशिफल जाने