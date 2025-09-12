Feng Shui Tips: सिंगल लोग बेडरूम में ना रखें ये 2 चीजें, भारी पड़ सकती है गलती

Feng Shui Tips for Unmarried People: फेंगशुई में सिंगल लोगों के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं जो उनकी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। आज जानते हैं उन 2 चीजों के बारे में जो अनमैरिड लोगों को अपने बेडरूम में तो भूलकर भी नहीं रखना चाहिए।

फेंगशुई को कुछ लोग वास्तुशास्त्र समझ बैठते हैं। वैसे दोनों का तरीका लगभग सेम ही होता है, लेकिन इनके बीच का अंतर काफी बड़ा होता है। जहां एक ओर वास्तुशास्त्र में घर और यहां की मौजूद चीजों की दिशा को लेकर फोकस किया जाता है, वहीं फेंगशुई का किस्सा ज्यादातर एनर्जी के इर्द गिर्द घूमता है। फेंगशुई की कुछ चीजों को घर में रखने से बरकत आती है। विंड चाइम से लेकर मेटल टर्टल या फिर ड्रैगन समेत फेंगशुई के कई आइटम घर के हर कोने में पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। इन चीजों को लिविंग एरिया से लेकर बेडरूम में रखने से जिंदगी में आने वाली हर बाधा दूर होती है, लेकिन सिंगल लोगों को कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। आज बात करेंगे उन 2 चीजों की जो इन्हें भूलकर भी अपने बेडरूम में नहीं रखना चाहिए।

सिंगल लोग बेडरूम में ना रखें ये चीज फेंगशुई में शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। वहीं जो सिंगल लोगों के लिए भी कुछ उपाय हैं ताकि चीजें स्मूदली चलें। फेंगशुई के अनुसार सिंगल लोगों को कभी भी अपने बेडरूम में लैपटॉप या कम्प्यूटर नहीं रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि काम करते-करते लैपटॉप को बेडरूम में ही रखने की आदत होने लगती है लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इस चीज को नजरअंदाज किया जाए तो ऐसे में कम्यूनिकेशन की काफी दिक्कत होने लगती है जोकि एक रिश्ते का सबसे बड़ा बेस होता है।

बेडरूम में ना लगाएं ऐसी तस्वीर बेडरूम में तस्वीरें लगाना किसे पसंद नहीं है? हालांकि जो लोग सिंगल हैं उन्हें इस मामले में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। इन लोगों को अपने बेडरूम में कोई भी ऐसी तस्वीर या पोस्टर नहीं लगानी चाहिए जिसमें पानी, नदी, तालाब, झरने और समुंदर की झलक दिखाई दे। ऐसा करने से जिंदगी में आने वाले अगले पड़ाव में कई उलझनें पैदा होने लगती हैं।