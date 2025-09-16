feng shui tips jasmine tree for money and growth hindi Feng Shui Tips: पैसों को अट्रैक्ट करती है इस फूल की खुशबू, घर से भागती है नेगेटिविटी
Feng Shui Tips Hindi: फेंगशुई को लेकर अब तक आपने जाना होगा कुछ खास आइटम्स की मदद से घर की एनर्जी बदली जा सकती है। वैसे फेंगशुई में एक फूल का भी जिक्र है, जिसकी वजह से जिंदगी में कभी भी धन-धान्य की कमी नहीं होती है। 

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 11:47 AM
फेंगशुई और वास्तु टिप्स की मदद से घर में ना सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी आती है बल्कि मन में भी क्लैरिती आती है। बात की जाए फेंगशुई की तो इसमें एनर्जी को लेकर ज्यादा बात होती है। आज बात करेंगे ऐसे फूल की जिसका जिक्र फेंगशुई में है। फेंगशुई के हिसाब से इस फूल के अंदर गजब की क्वालिी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कमाया हुआ पैसा कहां चला जाता है? आपको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर खर्च किस चीज पर ज्यादा हो रहा है? ऐसे में आपको अब जल्द से जल्द अपना मनी फ्लो अच्छा करना है। तो आपको जैस्मिन का पौधा घर में लगाना चाहिए। जानते हैं फेंगशुई के हिसाब से इसे कहां और कैसे लगाना चाहिए? साथ ही जानेंगे कि इसकी देखभाल कैसे करनी है?

जैस्मिन के फायदे

फेंगशुई के हिसाब से जैस्मिन पैसे को बहुत अट्रैक्ट करता है। जिन लोगों को धन-धान्य की वृद्धि करनी है, वो घर में जैस्मिन का पौधा लगा सकते हैं। बता दें कि ये पौधा लकड़ी तत्व से जुड़ा हुआ है, जोकि लगातार बढ़ने का प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि जैस्मिन अपने साथ-साथ ढेर सारी ग्रोथ और पैसा ले आता है। इसे घर में लगाने से सुख शांति बनी रहती है और परिवार के लोगों में मेलजोल भी खूब बढ़ता है। साथ ही घर के सभी सदस्य स्वस्थ भी रहते हैं। जैस्मिन की खुशबू हमारी सोच में क्लैरिटी ले आची है। ऐसे में जिन लोगों को लग रहा है कि जिंदगी उलझ चुकी है तो उन्हें घर में जैस्मिन का पौधा जरूर लगाना चाहिए।

सही जगह रखना जरूरी

अगर जैस्मिन के पौधे को गलत जगह रखा जाए तो इससे निकलने वाली पॉजिटिव एनर्जी कम हो जाएगी। इसे घर के नीचे वाले हिस्से और नम जगह पर कभी नहीं लगाना चाहिए। समय-समय पर इस पौधे की छंटाई करनी भी जरूरी है। साथ ही इसे समय पर पानी देना जरूरी है। अगर जैस्मिन घर में पड़े-पड़े सूखने लगेगी तो इसका गलत प्रभाव भी पड़ सकता है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए फेंगशुई विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)