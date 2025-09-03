feng shui tips 3 things for positive energy feng shui ki kaun si cheeje ghar me rakhna chahiye Feng Shui Tips: सिर्फ इन 3 चीजों से बदल जाएगी किस्मत, घर को नहीं लगेगी बुरी नजर
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़फेंग शुईfeng shui tips 3 things for positive energy feng shui ki kaun si cheeje ghar me rakhna chahiye

Feng Shui Tips: सिर्फ इन 3 चीजों से बदल जाएगी किस्मत, घर को नहीं लगेगी बुरी नजर

Feng Shui Tips in Hindi: फेंगशुई के हिसाब से अगर घर में कुछ चीजें रख ली जाए तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट साफ तौर पर देखने को मिलते हैं। आज बात करेंगे फेंगशुई की उन मेन 3 चीजों के बारे में जिनको घर में रखने से खूब बरकत आती है।

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 12:01 PM
share Share
Follow Us on
Feng Shui Tips: सिर्फ इन 3 चीजों से बदल जाएगी किस्मत, घर को नहीं लगेगी बुरी नजर

जिस तरह से वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि घर और घर की चीजों की दिशा सही होनी चाहिए। ठीक उसी तरह फेंगशुई में कुछ ऐसी चीजों का जिक्र है, जिसे घर में रखने से पॉजिटिव एनर्जी आती हैं। घर को बनाने से लेकर उसे सजाने का सपना हर कोई देखता है। लोग बाजार से तरह-तरह की चीजें लाकर घर को अच्छा लुक देना चाहते हैं। इस दौरान अगर एकाध चीजें फेंगशुई को ध्यान में रखकर खरीद ली जाए तो घर से पॉजिटिव एनर्जी कभी बाहर नहीं जाएगी और हर एक मेंबर की लाइफ भी स्मूदली रन करेगी। आज बात करेंगे फेंगशुई की कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिनको घर में रखना काफी शुभ माना जाता है।

बरकत लाती हैं फेंगशुई की ये 3 चीजें

फेंगशुई की 3 चीजों को घर में जरूर से रखना चाहिए। फेंगशुई में लॉफिंग बुद्धा की मूर्ति को लेकर कई फायदे बताए गए हैं। घर में इसे रखने से बरकत तो आती ही है। साथ ही इसे रखने से आर्थिक स्थिति भी सही होने लगती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी का आगमन होता है। वहीं घर में बांस का पौधा रखने से भी कई फायदे मिलते हैं। इसे जरूरत के हिसाब से छोटा और बड़ा खरीदा जा सकता है। माना जाता है कि बांस के पौधे से घर के हर एक कोने में पॉजिटिविटी आती है। ये पौधा घर में खुशहाली लेकर आता है। इनके अलावा घर में फेंगशुई वाला मेंढक रखना भी शुभ माना जाता है। इस मेंढक के मुंह में सिक्का रहता है। कहा जाता है कि अगर इसकी तीन टांग हो तो ये और भी बरकत ले आता है।

इन चीजों से भी आती है बरकत

वैसे तो फेंगशुई में कई और चीजों का जिक्र किया गया है जो घर में बरकत ले आते हैं। चीनी सिक्के, क्रिस्टल बॉल और विंड चाइम को घर में रखने से सुख-समृद्धि आती है। इसी के साथ घर के सभी सदस्य की जिंदगी में भी पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलते हैं।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए फेंगशुई विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)