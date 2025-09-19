Feng Shui Tips: ऑफिस डेस्क पर इन 3 चीजों को रखते ही आएगा गुडलक, जल्दी होगा प्रमोशन

Feng Shui Tips Hindi: लंबे समय से आपको बॉस की ओर से सराहना नहीं मिल रही है? आप दिन ब दिन डेस्क पर बैठे-बैठे परेशान हो रहे हैं? ऐसे में फेंगशुई के कुछ टिप्स आपकी जिंदगी को आसान बना सकते हैं और जल्द ही आपको प्रमोशन भी मिल सकता है।

कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। हालांकि कई बार ये सब्र टूट भी जाता है। मामला जब ऑफिस और प्रमोशन का हो तो कई बार काम से फोकस भी हटने लगता है। तमाम लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि ढेर सारी मेहनत के बावजूद भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। बता दें कि ना तो आपकी तैयारी में कमी है और ना ही आपकी कोशिशों में। आपको सिर्फ अपने ऑफिस डेस्क पर कुछ चीजों को रखना है, जोकि हर वक्त पॉजिटिव एनर्जी का संचार करते हैं। फेंगशुई के 3 आइटम आपके करियर में चार चांद लगा सकते हैं। नीचे जानें ऐसी ही 3 चीजों के बारे में...

लाफिंग बुद्धा: फेंगशुई के कई आइटम्स हैं जोकि लोगों के बीच मशहूर हैं। लाफिंग बुद्धा के बारे में कई लोग जानते हैं। मामूली सा दिखने वाला ये शोपीस आपकी टेंशन को कम करने के साथ-साथ बिजनेस में भी ग्रोथ ला सकता है। लाफिंग बुद्धा अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी लिए हुए होता है। इसे आप अपने ऑफिस के डेस्क पर रख सकते हैं। इसे रखते वक्त ध्यान रहें कि इसका चेहरा एग्जिट गेट की ओर होना चाहिए।

मनी प्लांट्स: आपने कई घरों में मनी प्लांट्स लगे हुए देखा होगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि ऑफिस में इसे रखने से काफी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। ऑफिस के डेस्क पर अगर सही तरीके से इसका प्लेसमेंट किया जाए तो करियर में अच्छे अवसर पाने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं वेतन वृद्धि के भी रास्ते खुल जाते हैं। मनी प्लांट्स हमेशा से नेगेटिव एनर्जी को अपने पास खींच लेते है। ऐसे में ऑफिस में पूरे फोकस के साथ काम किया जा सकता है।

फेंगशुई ड्रैगन: ऑफिस की डेस्क पर रखने के लिए फेंगशुई ड्रैगन भी अच्छा ऑप्शन है। फेंगशुई के अनुसार अगर इसे डेस्क पर सही तरीके से रख दिया जाए तो कुछ ही समय में ऑफिस में चारों और सिर्फ आपका ही नाम होगा। इसके प्लेसमेंट के समय इस बात का ध्यान रखें कि ड्रैगन फेस उसी ओर हो, जहां पर आप बैठकर काम करते हैं। बिजनेस से जुड़े लोग अगर फेंगशुई ड्रैगन को अपने पास रखेंगे तो उनका काम बोल पड़ेगा।