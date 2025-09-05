Feng Shui Tips: शादीशुदा जिंदगी में आ गई है कड़वाहट? इन 5 बातों पर दें ध्यान

Feng Shui Tips for Hindi: शादीशुदा लाइफ में अनबन होना आम बात है लेकिन जब ये बड़ा रूप ले लेता है तो सब कुछ उथल-पुथल सा हो जाता है। फेंगशुई की मदद से आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में आई कड़वाहट को काफी हद तक कम कर सकते हैं।

कई लोग वास्तु शास्त्र और फेंगशुई में कन्फ्यूज होते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र में घर की बनावट और दिशा पर केंद्रित होता है। वहीं फेंगशुई में घर की सजावट से लेकर रंग और हर एक चीज की व्यवस्था का जिक्र होता है। वहीं फेंगशुई के कुछ आइटम के जरिए जिंदगी को आसान बनाया जा सकता है। आज बात करेंगे उन लोगों की जो शादीशुदा लाइफ में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। दो लोगों के बीच खिटपिट होना आम बात है। अगर ये चीज रोज होने लगें और बड़ा रूप ले लें तो दिक्कतें वहां से शुरू होती हैं। हम आपको फेंगशुई के कुछ ऐसे टिप्स देंगे जो आपकी शादीशुदा लाइफ को फिर से खुशनुमा बना सकते हैं। आपको सिर्फ कुछ बातों का ध्यान देना है। नीचे विस्तार से पढ़ें-

1. कमरे से वो चीजें हटा दें जो फालतू की है। कमरे को सामान से ना भरें। चीजों को व्यवस्थित तरीके से रखेंगे तो कमरे लेकर घर और जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। ऐसे में शादीशुदा जिंदगी में भी खुशहाली लौट आएगी।

4. बेडरूम में कोई भी ऐसी चीज ना रखें जिसका सीधा-सीधा संबंध पानी से हो। फव्वारे वाला शोपीस या फिर एक्वेरियम को कमरे में भूलकर भी ना रखें।

5. अपने कमरे में कभी भी टीवी ना लगाएं। इससे रिश्ते में नकारात्मकता आती है और चीजें बनते-बनते बिगड़ जाती है। तो ऐसे में भूलकर भी बेडरूम में टीवी ना लगाएं।