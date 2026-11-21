पानी में रखते हैं फेंगशुई कछुआ? भूलकर भी ना करें ये 3 गलतियां
Fengshui Kachua Rule Mistakes: अगर आप घर में फेंगशुई कछुए को पानी में रखते हैं तो जानें किन गलतियों को करने से बचना है?
लोग घर को सजाने के लिए फेंगशुई के कई आइटम घर में रखते हैं। वहीं कुछ लोग घर में सुख-समृद्धि लाने के लिए इसे रखते हैं। कई बार लोगों को सही नियम नहीं पता होता है और फेंगशुई कछुए को किसी भी हालत में कहीं भी रखकर भूल जाते हैं जोकि सही नहीं है। खासकर फेंगशुई कछुए को अगर पानी में रखा जाता है तो इसको लेकर हर एक नियम फॉलो करना जरूरी होता है। तो चलिए जानते हैं कि अगर फेंगशुई कछुए को पानी में रखा जाए तो किन गलतियों को करने से हमें बचना चाहिए?
फेंगशुई कछुए से जुड़ी 3 गलतियां ना करें-
बदलते रहें कटोरे का पानी
अगर आप फेंगशुई कछुए को घर में पानी वाले कटोरे में रखते हैं तो इसकी साफ-सफाई पर पूरा ध्यान दें। कई बार लोग नियमित रूप से पानी बदलना भूल जाते हैं जोकि एकदम गलत तरीका है। पानी में कभी भी धूल और गंदगी नहीं होनी चाहिए। समय-समय पर पानी बदलते रहें और इस बात का ध्यान रखें कि पानी कभी सूखे ना। इसे शुभ नहीं माना जाता है। नियम के हिसाब से कटोरे का पानी दो से तीन दिन में बदल लेना चाहिए।
कछुए के लिए सही दिशा ही चुनें
कछुए को घर में रख देना ही काफी नहीं है। इसके लिए आपको सही दिशा का भी पता होना चाहिए। फेंगशुई में कछुए को रखने के लिए उत्तर दिशा को बेस्ट माना जाता है। अगर आप इस दिशा में कछुए को रखेंगे तो करियर से संबंधित चीजों में अच्छे बदलाव दिख सकते हैं। वहीं आप इसे घर के पूर्व दिशा की ओर भी रख सकते हैं। इसे ग्रोथ और एकाग्रता के रूप में देखते हैं। साथ ही माना जाता है कि इस दिशा में कछुए को रखने से घर से सदस्यों के बीच अच्छा तालमेल बैठता है। इसे रखते वक्त बस ध्यान दें कि ये आपको आसानी से दिख जाए लेकिन ऐसी जगह हो जहां बार-बार किसी का हाथ ना जाए। इस दौरान ये भी देखना जरूरी है कि कछुए का मुंह घर के मुख्यद्वार की साइड ना हो। कछुए को कभी भी गलत दिशा में ना रखें।
कछुए का मैटेरियल का रखें ध्यान
मार्केट में हर धातु के कछुए मिलते हैं। मिट्टी से लेकर लकड़ी के भी कछुए आपको मिल जाएंगे। हालांकि पानी में रखने के लिए सही कछुए को चुनना चाहिए। अगर आप घर में कछुए को किसी पानी के कटोरे में रखने का मन बना रहे हैं या रखते हैं तो ध्यान रखें कि कछुए तांबे या पीतल का ही हो। इसके अलावा आप इसके लिए अष्टधातु के कछुए को भी पानी में रख सकते हैं। इसे शुभ माना जाता है। लकड़ी और मिट्टी के कछुए को गलती से भी पानी में ना डालें।
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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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