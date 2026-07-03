फेंगशुई टिप्स: मेन गेट से घुसते ही सामने पड़ता है वॉशरूम? होंगे 2 नुकसान, जानें उपाय
फेंगशुई के अनुसार अगर मेन गेट के ठीक अंदर घुसते ही वॉशरूम बना हुआ है तो ये सही नहीं माना जाता है। अगर आपके घर में भी ऐसी ही स्थिति है तो जानिए क्या करना चाहिए?
तमाम लोग मेन गेट के अंदर ही सहूलियत के लिए एक छोटा वॉशरूम बनवा लेते हैं जोकि फेंगशुई और वास्तु के लिहाज से सही नहीं है। तमाम फ्लैट्स और घरों में ऐसा होता है। लोग इसे डिजाइन का ही हिस्सा मानते है लेकिन सही मायने में ये शुभ तो नहीं ही माना जाता है। दरअसल मुख्य द्वार को बाहर से आने वाली ऊर्जा का मेन सोर्स माना जाता है। ऐसे में यहां पर वॉशरूम होने से बाहर से आने वाली हर अच्छी ऊर्जा यहां पर जा सकती है। इसका असर घर की सुख-शांति और माहौल पर पड़ता है। अगर आपके घर में भी ऐसा ही है तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। फेंगशुई के कुछ उपायों के जरिए आप इसके असर को काफी हद तक कम कर सकते हैं।
मेन गेट के सामने वॉशरूम होने के नुकसान
1. पैसों का नुकसान
नियम के हिसाब से मुख्य द्वार से जो भी पॉजिटिव एनर्जी घर में आनी होगी उसमें बाधा आएगी। मान्यता है कि मेन गेट के पास वॉशरूम होने की वजह से सारी अच्छी एनर्जी यही अटक जाएगी। ऐसे में घर के लोगों की आर्थिक स्थिति पर इसका बुरा असर पड़ता है। चाहकर भी बचत कर पाना मुश्किल सा हो सकता है। वहीं कुछ मामलों में कर्ज जैसी स्थिति भी बन सकती है।
2. हेल्थ पर बुरा असर
फेंगशुई में माना जाता है कि वॉशरूम राहु और बाकी नेगेटिव एनर्जी का मुख्य सेंटर होता है। मेनगेट के पास इसकी मौजूदगी से घर के सदस्यों की सेहत पर इसका बुरा असर पड़ता है और घर की एनर्जी भी बुरी तरह से प्रभावित होती है।
बिना तोड़-फोड़ किए करें ये उपाय
1. फेंगशुई के अनुसार वॉशरूम के बाहर की एक शीशा लगाने से इसका अशुभ प्रभाव कम होगा। ध्यान रखें की शीशा मेन गेट की ओर हो। इस उपाय की मदद से बाहर से आने वाली ऊर्जा वॉशरूम में नहीं जाएगी। माना जाता है इससे अच्छी एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर घर के लिविंग एरिया की ओर मुड़ जाएगी।
2. इस बात का भी ध्यान रखें कि वॉशरूम का दरवाजा हमेशा बंद रहे। इसके अलावा यहां पर एक डार्क रंग का पर्दा भी लगाया जा सकता है।
3. तीसरा उपाय नमक से जुड़ा हुआ है। कांच के कटोरे में सेंधा नमक भरकर एक कोने में रख दें। इस उपाय से जुड़ी मान्यता है कि नमक यहां पर मौजूद सारी नेगेटिव एनर्जी को सोख लेता है। हालांकि हर 15-20 दिन में इस नमक को बदल दें। इन उपायों की मदद से आप बिना किसी तोड़ फोड़ के ही इसके अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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