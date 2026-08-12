Fengshui Tips: धातु के कछुए वाली रिंग पहनने के बाद न करें ये 2 गलतियां
Fengshui Tips for Turtle Ring: क्या आप धातु के कछुए वाली अंगूठी पहनने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर पहनते हैं? फेंगशुई के अनुसार जानें कि इस रिंग को पहनने के बाद कौन सी गलतियां नहीं करनी हैं?
Tortoise Ring Rules: फेंगशुई में कछुए के डिजाइन वाली अंगूठी को बहुत ही महत्व दिया जाता है। चांदी या फिर पंचधातु से बने कछुए की अंगूठी को पहनना काफी शुभ माना जाता है। दरअसल फेंगशुई में कछुए को सुख-समृद्धि और लंबी उम्र से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में लोग इस अंगूठी को धन और सौभाग्य के लिए पहनते हैं। हालांकि ये समझना भी जरूरी है कि सिर्फ इस अंगूठी को पहन लेना ही काफी नहीं है।
फेंगशुई में इसे लेकर कुछ नियम भी बताए गए हैं। इन नियमों को नजरअंदाज करना सही नहीं माना जाता है। मान्यता है कि इससे कछुए वाली अंगूठी का शुभ प्रभाव कम हो जाता है। जानें इस अंगूठी को पहनने के बाद कौन सी गलतियां नहीं करनी हैं और बाकी किन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है?
इस तरह से पहनें कछुए वाली रिंग
1. कछुए वाली अंगूठी पहनते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि इसकी दिशा सही हो। फेंगशुई मान्यता है कि अंगूठी को इस तरह से पहनें कि कछुए का मुंह हथेली की साइड होना चाहिए। इस तरह से अंगूठी पहनने के पीछे यही मान्यता है कि इससे सुख-समृद्धि और पॉजिटिविटी हमारी ओर आ रही है।
2. कुछ लोगों की आदत होती है कि बार-बार अपनी रिंग को घुमाते हैं जोकि सही तरीका नहीं है। ऐसे में रिंग को बार-बार ना घुमाएं। वहीं अगर आप रिंग को इस तरह पहनेंगे कि कछुए का मुंह बाहर की ओर हो तो इसे पॉजिटिव एनर्जी को हमसे दूर जाने के संकेत के रूप में देखा जाता है।
किसी और को ना दें अपनी अंगूठी
रत्न वाली अंगूठी हो या फिर धातु की किसी भी शेप वाली अंगूठी हो उसे किसी ओर को देना सही नहीं होता है। फेंगशुई मान्यता है कि जब भी हम इसे पहनते हैं तो इससे हमारी एनर्जी कनेक्ट हो जाती है। ऐसे में किसी और को अपनी अंगूठी देना सही नहीं माना जाता है। ऐसा कई बार होता है कि लोग पहनकर देखने के लिए अंगूठी मांगते हैं तो देने से बचना चाहिए और किसी दूसरे की अंगूठी भी खुद नहीं पहननी चाहिए।
अंगूठी पहनते वक्त रखें इस बातों का ध्यान
1. अगर आप कछुए वाली अंगूठी को पहनने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसे शुक्रवार के दिन पहनें।
2. अगर कभी भी अंगूठी को निकाल रहे हैं तो इसे पूजा घर में ही रखें।
3. समय-समय पर इसकी सफाई करते रहें और कोशिश करें कि ये ज्यादा स्क्रेच ना हो।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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