कंगाली लाएगी पर्स में रखी ये 3 चीजें, फेंगशुई के उपाय से बढ़ेगा पैसों का फ्लो
फेंगशुई के अनुसार पर्स में कुछ चीजों को रखने से पैसों का फ्लो रुक सकता है। जानें पर्स में दवाइयां, फटे पुराने नोट और पुराने बिल क्यों नहीं रखने चाहिए?
पर्स में हम जो भी चीजें रखते हैं उसका सीधा-सीधा असर हमारी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। फेंगशुई के नियम के अनुसार पर्स में रखी हुई कुछ चीजें हमारे मनी फ्लो को बिगाड़ सकती है। इसमें सिर्फ हम पैसे नहीं रखते हैं बल्कि एक छोटी सी गलती भी हमारी मनी एनर्जी पर गलत असर जालती है। मान्यता के अनुसार पर्स जितना साफ और सलीके से रखा होगा उतना ही अच्छा होगा। इसमें फालतू के पुराने कागज, दवाइयां या फिर फटे पुराने नोट नहीं रखने चाहिए। चलिए जानते हैं कि आखिर पर्स में इन चीजों को रखने से क्या होता है? साथ ही जानेंगे कि नियम के अनुसार पर्स को कैसे रखा जाए कि बरकत हो और मनी फ्लो बना रहे।
फेंगशुई के अनुसार पर्स में ना रखें ये 3 चीजें-
1.पर्स में पुराने बिल ना रखें
आमतौर पर कुछ लोग पर्स में पुराने बिल्स रखे रहते हैं। पुराने कार्ड, बिल और जरूरत में ना आने वाले कागज भी पर्स में रह जाते हैं और ये तरीका एकदम गलत माना जाता है। समय-समय पर पर्स की सफाई जरूरी है। अगर इसमें पुरानी चीजें रहेंगी तो जिंदगी में पैसों का फ्लो रुकने लगता है।
2.पर्स में ना रखें फटे पुराने नोट
पर्स में पैसों को एकदम सही तरीके से रखना चाहिए। कई बार लोग जाने-अनजाने में ही पर्स में पुराने फटे नोट को पर्स में लंबे समय तक रख लेते हैं जोकि सही तरीका नहीं है। फेंगशुई के अनुसार ऐसा करने से धन संबंधी रुकावटें आने लगती हैं और फिर दिक्कत बढ़ती ही जाती है। ऐसे में कोशिश करें कि फटे पुराने नोट पर्स में ना रखें।
3.पर्स में ना रखें दवाइयां
फेंगशुई नियम के हिसाब से पर्स में कभी भी दवाइयां नहीं रखनी चाहिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से दवाइयों का इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि माना जाता है कि इससे नेगेटिविटी ही बढ़ती है और धन हानि के चांस बढ़ जाते हैं। दवाइयों को पर्स में रखने से बचना चाहिए।
पर्स में रखी ये चीजें बढ़ाएंगी पैसों का फ्लो
फेंगशुई के नियम के हिसाब से पर्स में पैसों को सही तरीके से रखना चाहिए। साथ ही कोशिश करनी चाहिए कि पर्स कभी भी खाली ना हो। पर्स में फेंगशुई नियम के हिसाब से तीन चीनी सिक्के रखे जा सकते हैं जोकि लाल धागे में बंधे होते हैं। ये सिक्के किसी भी पूजा-पाठ का सामान बेचने वाली दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा पर्स में चावल के 21 दाने रखे जा सकते हैं। मान्यता है कि इससे धन संबंधी दिक्कत नहीं होती है।
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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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