फेंगशुई टिप्स: कम खर्चे में करें घर की काया पलट, मुख्य द्वार पर इन 2 चीजों को लगाकर दूर भगाएं नेगेटिविटी

संक्षेप: फेंगशुई के हिसाब से अगर घर के मुख्य द्वार पर दो चीजें लगा दी गई तो घर में कभी भी नेगेटिविटी की एंट्री नहीं हो पाएगी। साथ ही घर में मौजूद नेगेटिविटी भी घर से छूमंतर हो जाएगी। चलिए जानते हैं कि आखिर ये 2 चीजें कौन सी हैं?

Feng Shui Tips for Main Door: फेंगशुई के कुछ-कुछ नियम वास्तु शास्त्र जैसे ही लगते हैं, लेकिन इनमें बड़ा अंतर होता है। फेंगशुई के ज्यादातर नियम घर की एनर्जी से जुड़े होते हैं। वहीं वास्तु का सबसे बड़ा हिस्सा दिशाओं पर फोकस्ड होता है। बता दें कि फेंगशुई में घर के हर एक कोने को लेकर कुछ ना कुछ ऐसे नियम हैं, जिसे आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। इन नियमों के पालन से एनर्जी ऐसी बदलेगी कि घर की पूरी काया पलट हो जाएगी। बता दें कि घर के मेन डोर यानी मुख्य द्वार से जुड़ा एक नियम है, जिसकी मदद से घर की नेगेटिविटी को दूर किया जा सकता है।

मुख्य द्वार पर लगा लें ये 2 चीजें फेंगशुई के अनुसार घर में किसी भी शुभ काम की शुरुआत घर के मुख्य द्वार से ही की जाती है। अगर यहां पर चीनी सिक्कों या फिर विंड चाइम को लटका देना चाहिए। फेंगशुई के हिसाब से चीन चीनी सिक्कों को लाल रंग के धागे में बांधकर उसे दरवाजे के हैंडल में लटका देना चाहिए। माना जाता है कि जिस घर में ऐसा होता है, वहां सौभाग्य हमेशा दस्तक देने आता है। हालांकि इस दौरान आपको ध्यान रखना है कि ये सिक्के दरवाजे के अंदर की ओर लटके हो ना कि बाहर की ओर। इसे सिर्फ आप मुख्य द्वार के दरवाजे पर ही लगा देंगे, तो इतना ही काफी होगा। वहीं विंड चाइम को भी मेन डोर पर टांगने से अच्छी एनर्जी घर में आती है। दरअसल जब विंड चाइम हवा से टकराकर आवाज करती हैं तो ये अपने साथ घर में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आती हैं।

इन चीजों का भी रखें ध्यान फेंगशुई के हिसाब से मुख्य द्वार को हमेशा साफ-सुथरा रखना चाहिए। साथ ही ये चमकदार भी दिखना चाहिए। ऐसा करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। वहीं कोशिश करनी चाहिए कि मुख्य द्वार के आसपास काफी रोशनी हो। वहीं इसके आसपास जूते-चप्पल इकट्ठे नहीं करने चाहिए। कोशिश करें कि आपका दरवाजा स्मूदली खुले। अगर दरवाजा खुलते समय आवाज करता है तो इसे जल्दी ठीक करवाना चाहिए। इसके अलावा दरवाजे के पास मनी प्लांट या फिर जेड प्लांट रखें जा सकते हैं।