Fengshui Tips : बेडरूम में क्या नहीं रखना चाहिए? ऐसे दूर करें नेगेटिविटी
फेंगशुई मान्यता के अनुसार बेडरूम में रखी हुई कुछ चीजें घर की नेगेटिविटी को बढ़ाती हैं। जानें बेडरूम में किन चीजों को रखने से बचना चाहिए?
Bedroom Fengshui Tips: घर में बेडरूम ऐसी जगह है जहां की हर चीज वास्तु और फेंगशुई के हिसाब से जरूर होनी चाहिए। मान्यता है कि बेडरूम और वहां रखी हुई चीजें अगर सही हुई तो पूरे घर की एनर्जी का सही बैलेंस बना रहता है। हालांकि कई बार बेडरूम में ऐसी चीजें जाने अनजाने में रख दी जाती है जो फेंगशुई की दुनिया में सही नहीं मानी जाती है। माना गया है कि इन चीजों से ना सिर्फ बेडरूम का माहौल और एनर्जी प्रभावित होती है बल्कि इससे घर की एनर्जी का बैलेंस बिगड़ता है और रिश्तों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि फेंगशुई के अनुसार बेडरूम में किन चीजों को नहीं रखना चाहिए?
बेडरूम में ना रखें ये चीजें-
1. कई लोग बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल या फिर शीशे को बेड के ठीक सामने लगा देते हैं जोकि सही तरीका नहीं है। फेंगशुई मान्यता है कि सोते समय शीशे में चेहरा नहीं दिखना चाहिए क्योंकि ये सही नहीं होता है। ऐसा होने से ना सिर्फ नींद बल्कि मन की शांति भी भंग होती है। ऐसे में कोशिश यही करनी चाहिए कि शीशा बेड के एकदम सामने ना हो।
2. बेडरूम में भूलकर भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ना रखें। कोशिश यही करनी चाहिए कि बेडरूम में इलेक्ट्रॉनिक सामान का इस्तेमाल कम ही हो। फेंगशुई में माना जाता है कि बेडरूम में सिर्फ आराम करना चाहिए। इसीलिए वास्तु में भी इस बात पर जोर दिया जाता है कि सोने से पहले मोबाइल या चार्जर वगैरह खुद से दूर रखा होना चाहिए।
3. फेंगशुई मान्यता के हिसाब से बेडरूम में सूखे हुए फूल भी नहीं रखने चाहिए। ना ही यहां पर कोई भी ऐसा पौधा रखा होना चाहिए जो मुरझाया हुआ हो। माना जाता है कि इससे एनर्जी स्टक होती है। गलती से भी कमरे में कोई भी कांटेदार पौधा जैसे कैक्टस वगैरह बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। इन चीजों को बेडरूम में रखने से बचना चाहिए।
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4. इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि बेड के नीचे आप किसी भी तरह का सामान इकट्ठा ना करें। बेड के नीचे वाला हिस्सा जितना खाली और साफ रहेगा कमरे की एनर्जी उतनी ही पॉजिटिव होगी। इसी वजह से नियमित रूप से यहां की सफाई भी करते रहना जरूरी है।
5. बेडरूम को सुंदर बनाने के लिए लोग यहां पर खूब डेकॉर करते हैं और तस्वीरें लगाते हैं। हालांकि कभी भी ऐसी पेंटिंग नहीं लगानी चाहिए जिसमें हिंसा या फिर नेगेटिव चीजें नजर आए। बेडरूम के लिए हमेशा नेचर और अच्छी वाइब देने वाली पेंटिंग ही लगानी चाहिए।
ऐसे दूर करें बेडरूम की नेगेटिविटी
बेडरूम से नेगेटिविटी दूर करने के लिए सुबह कुछ मिनट के लिए आप यहां की खिड़कियों और दरवाजों को खोल दें। साथ ही आप कमरे में एक कटोरे में भरकर सेंधा नमक भी रख सकते हैं। मान्यता है कि नमक कमरे की नेगेटिविटी को सोख लेता है। इसके अलावा कमरे में अच्छे एसेंशियल ऑयल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा कोशिश करें कि कमरे में कोई भी चीज बिखरी ना पड़ी हो। इससे ना सिर्फ कमरा बल्कि आपका मन भी हल्का महसूस करेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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