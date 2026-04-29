Laughing Buddha Fengshui Tips: मुख्य द्वार पर लाफिंग बुद्धा रखने से होते हैं ये फायदे, जानें सही दिशा और नियम
फेंगशुई के अनुसार लाफिंग बुद्धा घर में खुशियां और बरकत ले आता है। हालांकि गलत जगह पर की गई इसकी प्लेसमेंट सब खराब कर सकती है।
फेंगशुई की कई ऐसी चीजें हैं जो घर में बरकत लाती हैं। इन्हीं में से है लाफिंग बुद्धा। आजकल घरों में लाफिंग बुद्धा रखना आजकल बहुत कॉमन हो गया है। माना जाता है कि ये खुशहाली, धन और पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक होता है। हालांकि लोग कई बार इसे बिना सही जानकारी के कहीं भी रख देते हैं। ऐसे में इसका फायदा होने की जगह इसका असर उल्टा ही पड़ जाता है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि लाफिंग बुद्धा को हमेशा सही जगह और सही दिशा में ही रखा जाए। तो चलिए जानते हैं कि इसे घर में रखने से क्या-क्या फायदे मिलते हैं और इसको रखने से जुड़े कौन से नियम हैं जिनका पालन हमें हमेशा करना चाहिए।
लाफिंग बुद्धा को कहां रखें?
सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि लाफिंग बुद्धा सिर्फ एक शोपीस नहीं है बल्कि इसे सौभाग्य और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। अगर आप इसे घर के मुख्यद्वार के पास लेकिन अंदर की तरफ रखते हैं तो माना जाता है कि ये घर में आने वाली नेगेटिव एनर्जी को रोकेगा। साथ ही इसकी मौजदगी से घर में पॉजटिविटी आएगी। ध्यान रहें कि इसे हमेशा ऐसे रखें कि इसका चेहरा घर के अंदर की ओर हो। माना जाता है कि ऐसा प्लेसमेंट करने से घर में खुशियां अंदर की ओर आती हैं। नियम के अनुसार लाफिंग बुद्धा को कभी भी जमीन पर सीधे ना रखें। इसे हमेशा किसी टेबल या स्टैंड पर रखना ही सही माना जाता है।
इन जगहों पर ना रखें लाफिंग बुद्धा
फेंगशुई के अनुसार लाफिंग बुद्धा को कभी भी बेडरूम, किचन और बाथरुम के आसपास कभी नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि बाथरूम के पास इसे रखने से घर की पॉजिटिव एनर्जी कम होती है। वहीं इसे आंखों के लेवल की ऊंचाई पर ही रखना चाहिए। साथ ही कोशिश करनी चाहिए कि ये जहां रखा हो वहां पर गंदगी ना हो। साथ ही इसके आसपास सामान भी नहीं बिखरा हुआ होना चाहिए। नियम के अनुसार लाफिंग बुद्धा को हमेशा लिविंग रूम या फिर घर के मुख्य द्वार पर ही रखना सही होता है।
ध्यान में रखें ये बातें
अगर आप घर के लिए लाफिंग बुद्धा लाने की सोच रहे हैं तो ये जानना भी जरूरी है कि इसके अलग-अलग रुप होते हैं। एक लाफिंग बुद्धा पैसों की थैली वाला होता है। तो वहीं एक बच्चों के साथ वाला होता है। वहीं एक लाफिंग बुद्धा ऊपर की ओर हाथ किए खड़ा रहता है। लाफिंग बुद्धा के हर एक रुप के अलग-अलग मायने होते हैं। तो ऐसे में जब भी आप लाफिंग बुद्धा खरीदें तो हर किसी के बारे में जांच-परख लें। वहीं घर में इसे सही दिशा और जगह चुनकर ही रखें। ऐसा करने सेही लाफिंग बुद्धा आपके घर में खुशियां और बरकत लेकर आएगा।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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