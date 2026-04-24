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Fengshui Tips: घर या ऑफिस में कितने डंठल वाला बैम्बू प्लांट लगाना चाहिए? जानें कहां रखें

Apr 24, 2026 12:10 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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fengshui tips: फेंगशुई के अनुसार कुछ पौधे बेहद शुभ और प्रभावशाली होते हैं। इन्हें सही दिशा और नियमों के साथ लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और परेशानियां कम होती हैं। ऐसा ही एक खास पौधा बैम्बू प्लांट है, जिसे बांस का पौधा भी कहा जाता है।

Fengshui Tips: घर या ऑफिस में कितने डंठल वाला बैम्बू प्लांट लगाना चाहिए? जानें कहां रखें

वास्तु शास्त्र की तरह फेंगशुई में भी पेड़-पौधों को नकारात्मक ऊर्जा दूर करने में अहम माना गया है। फेंगशुई के अनुसार कुछ पौधे बेहद शुभ और प्रभावशाली होते हैं। इन्हें सही दिशा और नियमों के साथ लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और परेशानियां कम होती हैं। ऐसा ही एक खास पौधा बैम्बू प्लांट है, जिसे बांस का पौधा भी कहा जाता है। लेकिन अक्सर लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि कितने डंठल वाला बैंबू प्लांट लगाना चाहिए। फेंगशुई के अनुसार, बैम्बू प्लांट के डंठलों की संख्या का आपके जीवन पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है। गलत संख्या में रखा पौधा लाभ की जगह नुकसान भी दे सकता है। मान्यता है कि इस पौधे को घर पर लगाने से सुख-समृद्धि और धन में वृद्धि होती है। चलिए जानते हैं इससे जुड़े नियम।

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1 डंठल वाला बैंबू

एक डंठल वाला बैंबू भी घर में लगाना शुभ होता है। यह बैंबू नई शुरुआत, एकता और आत्म-विकास का प्रतीक माना जाता है। इसे फेंगशुई में ‘सिंगल स्टेम’ कहा जाता है। यह एकाग्रता और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है। ऑफिस डेस्क या टेबल पर रखने से करियर में प्रगति के संकेत मिलते हैं।

2 डंठल वाला बैंबू

दो डंठल वाला बैंबू प्रेम, साझेदारी और वैवाहिक सुख का प्रतीक होता है। इसे बेडरूम या लिविंग एरिया में रखने से रिश्तों में मिठास बढ़ती है और आपसी समझ बेहतर होती है।

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3 डंठल वाला बैंबू

तीन डंठल वाला बैंबू खुशी, स्वास्थ्य और लंबी उम्र का प्रतीक है। इसे घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है।

5 डंठल वाला बैंबू

पांच डंठल वाला बैंबू धन, सफलता और शक्ति से जुड़ा माना जाता है। इसे घर की उत्तर दिशा या कार्यस्थल पर रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और तरक्की के अवसर बढ़ते हैं।

8 और 10 डंठल वाला बैंबू

आठ डंठल वाला बैंबू समृद्धि और धन का प्रतीक माना जाता है, जबकि दस डंठल वाला बैंबू सफलता और पूर्णता का संकेत देता है। इन्हें घर या ऑफिस में रखने से उन्नति और खुशहाली आती है।

कहां रखें

- फेंगशुई के अनुसार, आप अपने घर के लिविंग या ड्राइंग रूम के पूर्व दिशा की ओर बैम्बू प्लांट को लगा सकते हैं। यहां रखे से परिवार में प्यार बढ़ता है और साथ ही सुख-समृद्धि में भी वृद्धि होती है।

- इसे आप बेडरूम में रख सकते हैं। यहां बांस का पौधा रखने से पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ाता है। साथ ही इसके डंठल को एक लाल रंग के रिबन से जरूर बांधे और कांच से जार में पानी भरकर इस पौधे को रखे। इससे दांपत्य जीवन में प्यार बढ़ता है।

- आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए बैम्बू प्लांट को घर या ऑफिस के पूर्व या दक्षिण दिशा में रखने से धनलाभ होता है और समस्याओं से मुक्ति मिलती है।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

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धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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