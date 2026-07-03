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फेंगशुई टिप्स: घर में क्रिस्टल ट्री रखने के ये हैं 5 बड़े फायदे, जानें रखने की सही दिशा और तरीका

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Fengshui tips crystal tree benefits: फेंगशुई में क्रिस्टल ट्री घर में रखने कई चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। अगर आप भी क्रिस्टल ट्री लाने की सोच रहे हैं, तो यहां जान लें इसके लाभ, रखने की दिशा और तरीका।

फेंगशुई टिप्स: घर में क्रिस्टल ट्री रखने के ये हैं 5 बड़े फायदे, जानें रखने की सही दिशा और तरीका

Feng shui crystal tree benefits: चीनी वास्तु शास्त्र फेंगशुई का चलन अब भारत में काफी बढ़ गया है। फेंगशुई के अनुसार कुछ चीजों को घर में रखना शुभ और लाभकारी माना जाता है, जिनमें से एक क्रिस्टल ट्री है। फेंगशुई में क्रिस्टल ट्री को घर में रखना शुभ माना जाता है। क्रिस्टल ट्री कई प्रकार के रंग-बिरंगे रत्नों और स्फटिक से बना होता है। कहा जाता है कि क्रिस्टल ट्री घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मानसिक के साथ शारीरिक समस्याएं दूर होती हैं। यह घर में धन को आकर्षित करता है। आइए जानते हैं कि घर में क्रिस्टल ट्री रखने के फायदे और सही तरीका क्या है।

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घर में क्रिस्टल ट्री रखने के क्या फायदे हैं:

1. बढ़ता है रिश्तों में प्रेम और सद्भाव

फेंगशुई के अनुसार, कई रत्नों वाला क्रिस्टल ट्री आसपास की ऊर्जा के बीच संतुलन बनाता है और रिश्तों में प्रेम और सद्भाव में वृद्धि होती है। परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल बढ़ता है।

2. घर में होता है सकारात्मक ऊर्जा का संचार:

फेंगशुई के अनुसार, घर में क्रिस्टल ट्री को रखने से सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। जिससे घर में खुशनुमा माहौल रहता है। कहा जाता है कि एमेथिस्क क्रिस्टल ट्री दिमाग का संतुलन बनाकर रखता है।

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3. धन-संपदा में वृद्धि:

कहा जाता है कि क्रिस्टल ट्री धन को आकर्षित करता है। इसे घर में रखने से धन-संपदा में वृद्धि होती है। मान-सम्मान बढ़ता है और सुख-सौभाग्य के साथ तरक्की प्राप्त होती है।

4. आत्मविश्वास और आय में वृद्धि:

फेंगशुई में सिट्रिन को 'धन का पेड़' कहा जाता है। कहा जाता है कि इसे घर में रखने से आत्मविश्वास के साथ आय में वृद्धि होती है। क्रिस्टल ट्री की पूर्ण ऊर्जा पाने के लिए इसे समय-समय पर साफ जरूर करना चाहिए और सप्ताह में एक-दो बार धूप में रखना चाहिए।

5. मानसिक शांति:

फेंगशुई के अनुसार, क्रिस्टल की ऊर्जा मन को शांत करती है और एकाग्रता बढ़ाती है। कहा जाता है कि इसे बच्चों के कमरे में रखने से अच्छा प्रभाव पड़ता है।

क्रिस्टल ट्री रखने की सही दिशा:

फेंगशुई के अनुसार, क्रिस्टल ट्री को दक्षिण-पूर्व दिशा में लगाने से धन में वृद्धि होती है। क्रिस्टल ट्री को मानसिक शांति और एकाग्रता के लिए उत्तर-पूर्व दिशा और पारिवारिक तालमेल और प्रेम के लिए दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखना शुभ माना जाता है।

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क्रिस्टल ट्री रखने का तरीका:

क्रिस्टल ट्री को हमेशा साफ-स्वच्छ स्थान पर ही रखना चाहिए। फेंगशुई के अनुसार, यह ऐसी जगह पर रखें जहां घर में आने वाले लोगों की नजर पड़ सके। इसे लिविंग रूम, ऑफिस डेस्क या स्टडी डेबल पर रखा जा सकता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


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