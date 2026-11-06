Fengshui Tips: चांदी का कछुआ घर में रखने के क्या फायदे हैं? जानें सही दिशा
Fengshui Silver Turtle Direction : क्या आप चांदी का कछुआ खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं? जानें इसे घर में रखने से क्या फायदे मिलते हैं? साथ में जानें इसे किस दिशा में रखना शुभ माना जाता है?
Silver Turtle Beneftis Chandi Ka Kachhua : चांदी का कछुआ घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। फेंगशुई से लेकर वास्तु शास्त्र में कछुए को लकी मानते हैं। इसे लंबी उम्र के साथ-साथ मन की शांति और सुख-समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। लोग घर के अलावा इसे ऑफिस में भी रखते हैं। हिंदू धर्म में कछुए का खास महत्व है क्योंकि इसे भगवान विष्णु के कुर्म अवतार से जोड़ा जाता है। ऐसे में चांदी का कछुआ घर में जरूर रखना चाहिए। मार्केट में कई मैटेरियल के कछुए मिलते हैं लेकिन चांदी के कछुए को सबसे खास मान्यता दी गई है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इसे घर में रखने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं और इसे रखने की सही दिशा और तरीका क्या है?
चांदी के कछुए को घर में रखने से मिलेंगे 5 फायदे-
1. मान्यता है कि कछुए को घर में रखने से पैसों से जुड़ी दिक्कतें खत्म होने लगती हैं। माना जाता है कि इसे सही दिशा में रखने से कहीं से रुका या अटका पैसा भी समय पर मिल जाता है। इसके अलावा बिजनेस में ग्रोथ मिलने की मान्यता है। आप इसे घर के साथ-साथ ऑफिस में भी अपने आसपास के डेस्क पर रख सकते हैं।
2. चांदी को चंद्रमा से कनेक्टेड मानते हैं। चंद्रमा को मन और फीलिंग्स से जुड़ा मानते हैं। ऐसे में फेंगशुई मान्यता है कि चांदी का कछुआ घर में शांति लेकर आता है। इसकी मौजूदगी से मन भी शांत रहता है। इसके अलावा घर के सदस्यों के बीच अच्छी बॉन्डिंग बनने लगती है।
3. फेंगशुई में कछुए को लंबी उम्र के सिंबल के रूप में देखते हैं। ऐसे में इसे अच्छी हेल्थ से भी जोड़ा जाता है। लंबी उम्र और अच्छी हेल्थ के लिए आप भी घर में चांदी का कछुआ रख सकते हैं।
4. चांदी के कछुए से पढ़ाई और काम में फोकस लाने के लिए भी लकी और शुभ मानते हैं। अगर किसी को अपनी नौकरी या फिर बिजनेस में बार-बार कोई ना कोई बाधा आती दिख रही है तो इसे पास रखना अच्छा होगा। बच्चे अपने स्टडी टेबल पर इसे रखेंगे तो पढ़ाई में फोकस के साथ आगे बढ़ पाएंगे। इससे मन को एक जगह फोकस कर पाना आसान सा होता है।
5. फेंगशुई में ये भी मान्यता है कि चांदी का कछुआ घर के माहौल को पॉजिटिव करता है। ऐसे में घर में अपने आप खुशियों वाली वाइब रहेगी। मान्यता है कि इसकी मौजूदगी से घर की नेगेटिविटी काफी हद तक कम होने लगती है।
चांदी का कछुआ किस दिशा में रखें?
फेंगशुई हो या फिर वास्तु शास्त्र हर किसी में सही दिशा को काफी महत्व दिया जाता है। चांदी के कछुए को घर में लाकर कही भी रख देना सही नहीं है। इसके लिए सही दिशा और जगह को चुनना भी बड़ा टास्क है। फेंगशुई नियम के हिसाब से चांदी के कछुए को हमेशा उत्तर दिशा में रखना चाहिए। इस दिशा में रखा कछुआ घर के सदस्यों की आर्थिक स्थिति को सुधारता है। इसी के साथ कमाई के नए-नए सोर्स भी खुलने की मान्यता है। इसके अलावा आप चांदी के कछुए को उत्तर-पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में रख सकते हैं।
चांदी का कछुआ रखने का सही तरीका क्या है?
चांदी के कछुए को अगर आप घर के मुख्य द्वार पर रख रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहें। यहां पर कई गई एक छोटी सी गलती भी इसके असर को उलटा कर सकती है। कछुए को रखते वक्त मेक स्योर करें कि इसका मुंह घर के अंदर वाली साइड पर रहे। इसके अलावा अगर आप इसे पानी में रखना चाहते हैं तो कांच या फिर तांबे के बड़े कटोरे में रख सकते हैं। साथ में ये भी ध्यान रखें कि पानी में कछुए को रखने के बाद उसे ऐसे ही भूल ना जाएं। नियमित रूप से रोज इसका पानी बदलें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
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गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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