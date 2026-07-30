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फेंगशुई टिप्स: मुख्य द्वार पर गलती से भी ना रखें ये 2 चीजें, रुकता है मनी फ्लो

By Garima Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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फेंगशुई के नियम के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर कुछ चीजों को रखना सही नहीं माना जाता है। जानिए आखिर किन 2 चीजों को रखने से आर्थिक स्थिति बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है और मनी फ्लो रुक सकता है?

Fengshui Tips avoid 2 things at Main Door money flow increase
मुख्य द्वार के लिए फेंगशुई नियम

घर का मुख्यद्वार मेन एनर्जी का सोर्स माना जाता है। वास्तुशास्त्र हो या फिर फेंगशुई दोनों में ही मुख्यद्वार से जुड़ी कई मान्याताएं और उपाय बताए गए हैं। माना जाता है कि नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव सारी एनर्जी घर में यही से आती-जाती है। ऐसे में सिर्फ घर के अंदर ही नहीं बल्कि मुख्य द्वार पर भी साफ-सफाई का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। यहां पर हर चीज सलीके से रखी जानी चाहिए। कई बार सुविधा देखते हुए लोग यहां पर कुछ चीजें ऐसी रख देते हैं जोकि फेंगशुई में सही नहीं मानी जाती है क्योंकि ये एनर्जी को ब्लॉक करते हैं।

मुख्य द्वार पर ना रखें ये 2 चीजें

1. डस्टबिन

कई बार जगह की कमी या फिर सुविधा के लिए लोग घर के मुख्य द्वार पर ही डस्टबिन रख देते हैं जोकि सही तरीका नहीं है। फेंगशुई में इसे शुभ नहीं माना जाता है। मुख्य द्वार पर कूड़ेदान या फिर कोई भी कबाड़ रखने की सलाद दी जाती है। माना जाता है कि ऐसा करने से मुख्य द्वार पर ही नेगेटिव एनर्जी जमा होने लगती है। ऐसे में घर की ओर आने वाली हर अच्छी एनर्जी इससे बुरी तरह से प्रभावित होती है।

नुकसान: अगर आप यहां पर कूड़ेदान रखते हैं तो इसका नुकसान भी होता है। फेंगशुई के अनुसार इससे आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही फालतू के खर्चे भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा सारे कामों में रुकावट आने लगती है। ऐसा भी माना जाता है कि इससे मन भी अंशात रहने लगता है।

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2. जूते-चप्पल

आमतौर पर लोग घर पर आने के बाद मुख्य दरवाजे पर ही जूते-चप्पल उतार देते हैं। ऐसे में धीरे-धीरे वहीं पर इनका ढेर लग जाता है। फेंगशुई में इस आदत को भी अच्छा नहीं माना जाता है। माना जाता है कि बाहर से आने के बाद जूते-चप्पल के साथ धूल-मिट्टी और नेगेटिवि एनर्जी भी घर तक आ जाती है। अगर इन्हें मुख्य द्वार पर ऐसा ही फैलाकर रखा जाएगा तो घर में अच्छी एनर्जी के प्रवेश में बाधा आएगी। ऐसे में कहीं ना कहीं घर का माहौल प्रभावित होगा।

नुकसान: अगर मुख्य द्वार पर जूते-चप्पल बिखेरकर रखे जाएं तो इससे घर में फालतू का तनाव होता है। बेवजह ही कलह की स्थिति भी बन सकती है। इसके अलावा धन हानि के चांस भी बढ़ जाते हैं। ऐसे में जूते-चप्पल को हमेशा शू-रैक वगैरह में ही रखना चाहिए। ध्यान रखें कि शू-रैक भी मुख्य द्वार से थोड़ा दूर हो।

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मुख्य द्वार के लिए फेंगशुई के जरूरी टिप्स

1. मुख्य द्वार पर हमेशा रोशनी रखें।

2. रोजाना साफ-सफाई करके रखें।

3. यहां पर नमक वाले पानी से पोंछा जरूर लगाएं इससे नेगेटिविटी काफी हद तक कम होती है।

4. मुख्य द्वार पर विंड चाइम और फेंगशुई के सिक्के बांधें।

5. यहां पर हरे भरे पौधे जैसे मनी प्लांट और जेट प्लांट वगैरह रखे जा सकते हैं।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
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रत्न शास्त्र
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