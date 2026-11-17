फेंगशुई टिप्स: पर्स में चावल के कितने दाने रखने चाहिए? जानें फायदे
Fengshui Tips to attract money: फेंगशुई के अनुसार अगर पर्स में चावल के कुछ दाने रखे जाए तो इससे धन संबंधी कई फायदे होते हैं। जानें चावल के कितने दानों और कैसे पर्स में रखना चाहिए?
हर किसी की ख्वाहिश होती है कि जिंदगी में कभी भी पैसों की दिक्कत ना आए और पर्स कभी भी खाली ना हो। हालांकि कई बार अच्छी खासी कमाई होने के बाद भी पैसे नहीं बच पाते हैं। कई बार अचानक से कोई बड़ा खर्चा सामने आ जाता है तो कभी बिना जरूरत की चीजों पर हम पैसे लगा दतेे हैं। ऐसे में सही तरीके से बचत कर पाना मुश्किल हो जाता है। फेंगशुई में कुछ ऐसे आसान से उपाय बताए गए हैं जिनकी मदद से आर्थिक दिक्कतें दूर हो सकती हैं। ऐसा ही एक उपाय है पर्स में चावल के दाने रखने का। तो चलिए जानते हैं कि आखिर पर्स में चावल के कितने दानों को और कैसे रखना चाहिए?
पर्स में कितने चावल रखना शुभ?
फेंगशुई मान्यता के अनुसार पर्स में चावल के 21 दानों को रखना शुभ मानते हैं। इस नंबर को फेंगशुई में सुख-समृद्धि से जोड़कर देखते हैं। कुछ मान्यताओं में 9 और 27 दाने रखने की भी बात होती है। हालांकि 21 दानों वाला उपाय फेंगशुई में सबसे शुभ और असरदार माना जाता है। बस ध्यान रखें कि 21 दानों में से कोई भी दाना टूटा हुआ ना हो। मान्यता है कि इससे पैसों को स्थिर होने में मदद मिलती है।
पर्स में ऐसे रखें चावल
चावल को पर्स में बहुत ही ध्यान से रखना है। सीधे पर्स में चावल रखना सही नहीं होगा क्योंकि ये धीरे-धीरे पर्स से गिर जाएंगे। चावल को छोटे कागज में रखकर मोड़ लें और फिर पैसों को रखने वाले खाने में इसे रख दें। बस पैसों को निकालते और रखते वक्त ध्यान दें कि ये ना गिरे। आप कागज की जगह लाल रंग के कपड़े या फिर पोटली में भी चावल बांधकर पर्स में रख सकते हैं।
पर्स में चावल रखने के फायदे
फेंगशुई के अनुसार अगर पर्स में सही तरीके से चावल रखा जाए तो इससे फालतू के खर्चों पर लगाम लगता है। पैसों की बचत आसानी से की जा सकती है। दरअसल चावल को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। फेंगशुई मान्यता है कि इसे पर्स में रखने से आर्थिक रुप से मजबूती बनी रहती है। जो लोग अक्सर पैसों की तंगी के चलते परेशान रहते हैं उन्हें ये उपाय जरूर करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पर्स में चावल रखने से पैसों को संभालकर रखने की भावना मजबूत होती है। हालांकि इसे पूरे तरीके से एक अंधविश्वास की तरह नहीं लेना चाहिए। इस उपाय को करते हुए बस मन में अच्छी भावना रखें कि अबसे पैसों की स्थिति आपके लिए सुधरेगी। साथ ही अपने खर्चे और बचत में सही बैलेंस बनाकर चलें।
ऐसे ही आसान से उपाय पूछने के लिए आप पंडित जी से फ्री में बात कर सकते हैं। पंडित जी से फ्री चैट के लिए यहां क्लिक करें।
चावल के दाने कब बदलने हैं?
अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि पर्स में चावल रख जाने के बाद उसे दोबारा छूना या बदलना नहीं है। नियम के अनुसार समय-समय पर इसे देखते रहें कि कहीं चालव खराब तो नहीं हो रहे हैं। अगर चावल के दाने टूट जाए तो उन्हें बदल लें। साथ में कोशिश करें कि पर्स में रखे हुए चावल साफ ही रहें। जब भी चावल रिप्लेस करें तो पुराने चावल को आप गमले में डाल सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र