फेंगशुई टिप्स: घर में बार-बार हो रही है कलह? ये 3 चीजें लाएंगी सुख-शांति
अगर घर में बार बार कलह हो रही है और इस वजह से पूरा माहौल खराब हो जाता है तो फेंगशुई की कुछ चीजों को आप अपने आसपास रख सकते हैं। जानें उन चीजों के बारे में जो घर में अच्छी एनर्जी लेकर आते हैं।
घर में अगर एक छोटी सी बहस का बड़ा मुद्दा बनने लगता है तो पूरा माहौल खराब होने लगता है। वहीं अगर ये चीज बार-बार हो तो उस घर की एनर्जी ही नेगेटिव होती जाएगी। अगर आप इस तरह की चीजें फेस कर रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर कोई चाहता है कि घर में माहौल अच्छा हो और लोग आपस में प्यार से रहें लेकिन कई बार चीजें हमारे हिसाब से नहीं हो पाती हैं। अगर आप इन चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो फेंगशुई की कुछ चीजों को घर में जगह दे सकते हैं। हालांकि इन्हें घर में रखना ही काफी नहीं है। इसके लिए इन चीजों को सही जगह पर रहना जरूरी होता है। जानिए इन चीजों के बारे में और इन्हें रखने के सही तरीके के बारे में।
घर में रखें फेंगशुई की ये 3 मेन चीजें-
लाफिंग बुद्धा
फेंगशुई की दुनिया में लाफिंग बुद्धा को बहुत ही लकी माना जाता है। मान्यता है कि इसे सही जगह रखने से घर में खुशहाली और सुख-समृद्धि आती है। अगर घर में अक्सर तनाव की स्थिति बनी रहती है या फिर बात-बात पर छोटी सी बात का भी मुद्दा बन जाता है तो ये सही नहीं है। ऐसी स्थिति में लाफिंग बुद्धा घर में पॉजिटिविटी ला सकता है। माना जाता है कि इससे घर का माहौल बहुत ही शांत और खुशनुमा सा रहता है। वहीं लोगों के बीच सही तालमेल बैठने लगता है। इसे मुख्यद्वार पर किसी ऊंची जगह पर रखत सकते हैं। इसके अलावा लाफिंग बुद्धा को लिविंग रूम में भी रखा जा सकता है।
विंड चाइम
फेंगशुई में विंड चाइम का भी खास महत्व है। माना जाता है कि विंड चाइम की आवाज से घर में पॉजिटिविटी आती है और नेगेटिविटी का नामो निशान मिट जाता है। साथ ही इससे घर की वाइब भी प्यारी हो जाती है। लोग इसे घर के डेकॉर के रूप में भी यूज करते हैं। हालांकि अगर सही जगह इसकी प्लेसमेंट की जाए तो घर का माहौल अच्छा होता है और इससे मन भी शांत रहने लगता है। ऐसे में तनाव वाली स्थिति कम ही बनेगी। नियम के हिसाब से विंड चाइम को हमेशा घर की बालकनी या फिर खिड़की के पास लगाना चाहिए।
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रोड क्वार्ट्ज
फेंगशुई मान्यता है कि रोज क्वार्ट्ज से रिश्तों में मिठास आती है। साथ ही इसकी वजह से कपल्स के बीच आपसी समझ भी बढ़ती है। अगर परिवार के लोगों के बीच या फिर कपल्स के बीच अक्सर बहस वाली स्थिति बनती है तो बेडरूम में रोज क्वार्ट्ज जरूर रखना चाहिए। रोज क्वार्ट्ज को सही जगह रखने से लोगों के बीच अनबन कम होती है। फेंगशुई नियम के अनुसार रोज क्वार्ट्ज को हमेशा बेडरूम में दक्षिण-पश्चिम कोने में ही रखना चाहिए।
घर में आएगी शांति
इन तीनों चीज के अलावा आप अपने घर की साफ-सफाई भी रखें। वहीं अगर घर में कोई टूटा सामान या फिर इस्तेमाल में ना वाली चीज रखी है तो उसे बाहर कर दें। फेंगशुई के हिसाब से घर की खिड़कियों और दरवाजों को सुबह में कुछ मिनट के लिए जरूर खोलना चाहिए। इससे घर में अच्छी एनर्जी आती है और स्टक एनर्जी बाहर जाती है। इन छोटे-छोटे उपायों से घर का माहौल और एनर्जी दोनों अच्छे होते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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