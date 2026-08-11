Fengshui Tips: क्या आपके घर में भी हैं ये 3 पौधे? बार-बार होगी कलह
फेंगशुई के अनुसार घर में कुछ पौधों को लगाना सही नहीं होता है। इन पौधों की मौजूदगी से घर में नेगेटिव एनर्जी का संचार सबसे ज्यादा होता है। जानें कुछ ऐसे ही पौधों के बारे में।
फेंगशुई के अनुसार पौधे ना सिर्फ घर की रौनक बढ़ाते हैं बल्कि अपनी एनर्जी से माहौल को भी ढालते हैं। घर की खूबसूरती बढ़ाने के साथ-साथ ये माहौल को भी सुंदर बनाते हैं। हालांकि कुछ पौधों को घर में रखना अच्छा नहीं माना जाता है। ये नियम सिर्फ फेंगशुई ही नहीं बल्कि वास्तुशास्त्र में भी देखने को मिलता है। मान्यता है कि कुछ पौधे घर की एनर्जी पर गलत और नेगेटिव असर डालते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर घर की सुख-शांति पर ही पड़ता है। कुछ पौधों की एनर्जी तो ऐसे होती है कि इससे घर के सदस्यों के बीच हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है और आपस में खूब अनबन भी होती है। जानिए आखिर ऐसे कौन से 3 पौधे हैं जिन्हें घर में नहीं रखना चाहिए?
फेंगशुई के अनुसार घर में ना रखें ये 3 पौधे
1. कांटेदार पौधे
इस पौधे को लोग डेकॉर के रूप में घर में रखते हैं। देखने में भी ये पौधा काफी सुंदर लगता है। वहीं इसकी देखभाल करना भी काफी आसान है। मेंटेनेंस की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि फेंगशुई में इसे घर के अंदर रखना शुभ नहीं माना जाता है। दरअसल इसके नुकीली और कांटेदार पत्ते नेगेटिव एनर्जी को बढ़ावा देते हैं। माना जाता है कि लिविंग रूम या फिर घर के बाकी हिस्सों में इसे रखने से तनाव की स्थिति बनेगी। वहीं घर के सदस्यों के बीच चिड़चिड़ापन और रुखापन देखा जा सकता है। अगर आपको कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस वगैरह इतने ही पसंद है तो इन्हें अंदर रखने की बजाय घर के बाहरी हिस्से में लगाएं। ऐसे पौधों को बालकनी या फिर छत पर भी लगाया जा सकता है।
2. गोंद वाले पौधे
कुछ पौधों की पत्तियों या फिर तने से सफेद चिपचिपा गोंद निकलता है। फेंगशुई के अनुसार ऐसे पौधों को घर में रखना सही नहीं माना जाता है। माना जाता है कि इस तरह के पौधे घर की पॉजिटिव एनर्जी को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। वहीं इन पौधों की वजह से लोगों के बीच दूरियां भी आने के चांस बढ़ जाते हैं। फेंगशुई में ऐसी मान्यता है कि ये पौधे लोगों के बीच भावनात्मक दूरियां बढ़ाते हैं। ऐसे में इन्हें घर में रखने से बिना किसी वजह के ही तनाव का माहौल बना रह सकता है।
3. मुरझाए हुए पौधे
गलती से भी घर में कोई भी सूखा पौधा ना रखें। इन्हें घर से बाहर करना ही सही होता है। दरअसल सूखे पौधे को रूकी हुई एनर्जी के रूप में देखा जाता है। ऐसे पौधे ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। साथ ही घर की खुशियों पर भी इससे असर पड़ता है। लोग डेकॉर के नाम पर घर पर बोनसाई नाम का का पौधा भी रखते हैं जोकि सही नहीं है। इस पौधे को तरक्की रूकने के संकेत के रुप में देखा जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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