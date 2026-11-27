घर में बांस के पौधे को किस दिशा में रखना चाहिए? मिलते हैं 3 फायदे
फेंगशुई में बांस के पौधे को घर और ऑफिस में रखना लकी माना जाता है। इसके लिए सही दिशा को चुनना जरूरी है। नियम अनुसार जानें इसे रखने की सही दिशा और इसके फायदे।
फेंगशुई में कई पौधों को लकी माना जाता है और उनमें से एक है लकी बैंबू यानी बांस का पौधा। इसे सुख-समृद्धि और ग्रोथ के सिंबल के रूप में देखते हैं। माना जाता है कि घर में अगर इसे सही जगह रखा जाए तो पॉजिटिविटी आती है और आसपास हमेशा खुशहाली बनी रहती है। घर के साथ-साथ इसे ऑफिस में रखना भी खास माना जाता है। इस पौधे से ना सिर्फ घर की सुंदरता बढ़ती है बल्कि कई और फायदे भी मिलते हैं। हालांकि इसके लिए बांस के पौधे को सही दिशा में रखना भी जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि इस पौधे को किस दिशा में रखना चाहिए और इससे कौन से फायदे होते हैं?
बांस के पौधे को रखने की सही दिशा
फेंगशुई के नियम के अनुसार बांस के पौधे को हमेशा घर में पूर्व या फिर दक्षिण-पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। अगर घर में कलेश की स्थिति हमेशा बनी रहती है या फिर घर-परिवार में अक्सर लोग परेशान रहते हैं तो बांस के पौधे को पूर्व दिशा में रखना चाहिए। वहीं अदर पैसों से जुड़ी समस्याएं हैं या फिर स्थिति को और भी मजबूत बनाना है तो बांस के पौधे को दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना ही सही माना जाता है। इस पौधे को घर के लिविंग एरिया में रखा जा सकता है। साथ ही इसे बच्चों के स्टडी टेबल या फिर नौकरीपेशा लोग इसे ऑफिस डेस्क पर रख सकते हैं।
बांस के पौधे के 3 फायदे
1. फेंगशुई के अनुसार बांस के पौधे को घर में रखने से सुख-समृद्धि आती है। इस पौधे को खुशहाली और धन से जुड़ा माना जाता है। ऐसे में इसे घर में रखने से पैसों से संबंधित परेशानियां धीरे-धीरे खत्म होती हैं। साथ ही इसकी मौजूदगी से घर में पॉजिटिविटी भी आती है।
2. बांस के पौधे को अगर आप घर में रखते हैं तो इससे माहौल काफी शांत और सुकून देने वाला बनता है। अगर आप इसे घर में सही जगह और दिशा में रखेंगे तो इससे नेगेटिविटी काफी हद तक दूर होती है। परिवार के लोगों में तालमेल भी सही से बैठने लगता है और कलेश जैसी चीजें कम होती हैं।
3. नौकरी-बिजनेस में अच्छी ग्रोथ पाने के लिए भी बांस के पौधे को वर्क डेस्क पर रखा जा सकता है। फेंगशुई में मान्यता है कि इससे आगे बढ़ने के रास्ते खुलने लगते हैं। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि वर्क प्लेस पर इस पौधे को रखने से नए मौके और सफलता अपनी ओर अट्रैक्ट होती है।
बांस के पौधे का ऐसे रखें ध्यान
बांस के पौधे यानी लकी बैंबू को सिर्फ सही दिशा में रख देने से ही सब सही नहीं होगा। इसके लिए आपको इसकी देखभाल करना भी जरूरी है। नियमित रूप से इसके पानी को बदलें। वहीं अगर इसकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो उन्हें जल्द से जल्द हटा दें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस पौधे को तेज धूप में नहीं रखना है। जब भी आप इसे घर या ऑफिस में रखें तो ध्यान रहें कि वहां अच्छी खासी रोशनी हो।
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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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