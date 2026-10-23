फेंगशुई टिप्स: कछुए की रिंग पहनने की सही विधि क्या है? जानें फायदे
Fengshui Tortoise Ring Rules : फेंगशुई के अनुसार अगर कछुए की रिंग को सही तरीके से पहना जाए तो ये कई फायदे दे सकती है। जानें इस रिंग को पहनने की सही विधि, सही दिन और सही उंगली कौन सी मानी जाती है?
Fengshui Turtle Ring Wearing Rules : फेंगशुई में कछुए को बहुत ही लकी मानते हैं। मान्यता है कि इसे घर में रखने से बरकत के साथ-साथ पॉजिटिविटी आती है। वहीं कछुए की रिंग का भी खूब चलन है। लोग इसे पहनना पसंद करते हैं। कछुए की रिंग को पहनने से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और धैर्य के साथ-साथ सुख-समृद्धि आती है। हालांकि इसे सही तरीके से पहना जाए तभी ये अपना पूरा असर दिखाती है। तो अगर आप इस रिंग को पहनने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जान लें कि इसके लिए किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है? इसे किस उंगली में पहनने से लाभ मिलेगा और इसकी सही विधि क्या है?
फेंगशुई कछुए की रिंग पहनने की सही विधि
फेंगशुई नियम के हिसाब से कछुए की रिंग जब भी आप पहनें तो ध्यान रखें कि उसका मुंह सही दिशा की ओर हो। सही तरीका ये है कि रिंग ऐसे पहनें कि कछुए का सर आपकी साइड हो। अगर इस विधि से कछुए की रिंग पहनी जाती है तो इससे पैसा और पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है। साथ ही इसे हमेशा दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में ही पहनें।
इस दिन पहनें फेंगशुई कछुए की रिंग
नियम के अनुसार कछुए की रिंग को हमेशा शुक्रवार के दिन पहन सकते हैं। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की उपासना की जाती है। मां लक्ष्मी की पूजा करते हुए रिंग को सामने रख दें और पूजा के बाद इसे धारण कर लें। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप करते हुए इस रिंग को पहन लें। धारण करते हुए मन में पॉजिटिव सोच ही रखें। वैसे तो इस रिंग को आप किसी भी दिन पहन सकते हैं लेकिन शुक्रवार के दिन इसे पहनना शुभ माना जाता है।
फेंगशुई कछुए की रिंग पहनने के फायदे
1. इसे पहनने से जिंदगी में बरकत आने की मान्यता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है।
2. सही विधि से पहनने पर फेंगशुई रिंग करियर में अच्छी ग्रोथ देता है।
3. फेंगशुई कछुए की रिंग को लेकर ये भी मान्यता है कि इससे मन शांत रहता है।
4. ऐसी भी मान्यता है कि फेंगशुई की रिंग पहनने से काम पर फोकस बना पाना आसान हो जाता है।
फेंगशुई रिंग लेते वक्त रखें इन बातों का ध्यान
जब भी आप इस रिंग को लें तो ध्यान रखें कि ये उंगली में आराम से आए। इसे बहुत ज्यादा टाइट ना पहनें। वैसे तो इसे किसी भी धातु में बनवा सकते हैं लेकिन चांदी की बनी रिंग को सबसे शुभ और अच्छा माना जाता है। आप अपनी पसंद और बजट के हिसाब से इसे चुनकर सही विधि के साथ धारण कर सकते हैं। ध्यान रखें कि इसकी साफ-सफाई भी नियमित रूप से करते रहें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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